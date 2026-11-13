Fiscalía de Paraguay señala a expresidente Santiago Peña como líder criminal por caso Ueno Bank

Santiago Peña, investigado como presunto líder de red criminal. Foto: AFP

La Fiscalía de Paraguay solicitó ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal, al señalarlo como supuesto líder de una estructura que habría operado desde el Gobierno y el Banco Central para proteger a Ueno Bank.

De acuerdo con un acta del Ministerio Público, a la que tuvo acceso la agencia AFP, Peña habría encabezado una organización integrada por cinco directivos y exdirectivos del Banco Central de Paraguay (BCP), que presuntamente subordinó los controles financieros a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de la entidad bancaria.

El exmandatario ya enfrenta cargos por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la investigación por las irregularidades financieras de Ueno Bank.

Sin embargo, un juez deberá resolver si incorpora el delito de asociación criminal a la imputación. De ser declarado culpable, Peña podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, según la Fiscalía.

¿De qué acusa la Fiscalía a Santiago Peña?

Según la hipótesis del Ministerio Público, Peña habría utilizado su posición como presidente de Paraguay para favorecer al Grupo Vázquez, mediante decisiones que permitieron mantener recursos públicos y provisionales depositados en Ueno Bank, pese a las advertencias sobre su situación financiera.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría encabezado una estructura organizada dentro del aparato estatal y mantenido reuniones periódicas con Federico Vázquez, presidente del grupo empresarial.

Entre las presuntas irregularidades investigadas se encuentran la colocación de fondos públicos en la entidad, operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo y la supuesta omisión de alertas sobre riesgos de insolvencia.

La nueva solicitud de imputación también alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a tres exintegrantes del directorio: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué investigan a Peña?

El Banco Central de Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre de 2026, medida que se hizo pública al día siguiente y que dejó a numerosos clientes sin acceso a sus depósitos.

La investigación busca determinar si funcionarios y directivos permitieron que la institución continuara captando recursos pese a las advertencias sobre su situación financiera.

Uno de los puntos centrales es el vínculo económico que Peña habría mantenido con el grupo propietario de Ueno. El exmandatario declaró haber tenido participación accionaria en Ueno Holding, que vendió en abril de 2025, de acuerdo con reportes sobre la investigación.

La Fiscalía también indaga la colocación de recursos públicos y previsionales en el banco. Entre los fondos cuyo destino busca esclarecer se encuentran más de 800 millones de dólares de recursos públicos.

¿Han recuperado el dinero de los clientes de Ueno Bank?

El Banco Central de Paraguay informó a AFP que, mediante un fondo de garantías, había devuelto la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1.8 millones de depositantes de Ueno Bank.

No obstante, las autoridades continúan investigando el destino de los recursos que permanecen sin localizar, incluidos los fondos públicos.

La Fiscalía paraguaya informó que varios países identificaron recursos vinculados con el banco y que realizará gestiones para solicitar su congelamiento. Días antes, había anunciado contactos con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar el dinero.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado qué países identificaron esos fondos ni el monto que podría recuperarse.

Santiago Peña fue destituido y permanece en prisión preventiva

El Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña el 6 de noviembre de 2026, luego de un juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia para completar el mandato hasta 2028.

Un día después, un juez ordenó la prisión preventiva del exmandatario, tras la imputación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Ahora, la Fiscalía busca que también sea investigado formalmente por asociación criminal, al considerar que habría encabezado la estructura que presuntamente favoreció a la entidad financiera.

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