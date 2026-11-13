Ley de Ingresos 2027: éstos son los datos clave que debes conocer

Ley de Ingresos se publicó en DOF. Foto: Cuartoscuro

Después de su aprobación en la Cámara, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. En Uno TV te diremos cuáles son las cifras clave.

Del monto aprobado, se indica que más de 6.2 billones vendrían de impuestos, de igual manera se detallan las estimaciones de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal y el financiamiento para entidades públicas.

El documento detalla las estimaciones de ingresos para el próximo ejercicio fiscal y las autorizaciones de financiamiento para distintas entidades públicas. Éstas son las principales cifras establecidas en el decreto.

Gobierno estima ingresos por 10.6 billones de pesos

De acuerdo con el artículo 1, los ingresos totales estimados para 2027 ascienden a 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

La principal fuente de recursos serán los impuestos, con una estimación de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos. El desglose contempla:

Impuesto sobre la Renta (ISR): 3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos

3 billones 288 mil 975.3 millones de pesos Impuesto al Valor Agregado (IVA): 1 billón 768 mil17.3 millones de pesos

1 billón 768 mil17.3 millones de pesos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): 828 mil 256 millones de pesos

Imagen creada por IA con datos del Diario Oficial de la Federación

Además de la recaudación tributaria, la Ley de Ingresos considera otros conceptos:

Cuotas y aportaciones de seguridad social: 702 mil 564.7 millones de pesos

702 mil 564.7 millones de pesos Derechos: 177 mil 185.9 millones de pesos

177 mil 185.9 millones de pesos Aprovechamientos: 329 mil 479.8 millones de pesos

329 mil 479.8 millones de pesos Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios: 1 billón 457 mil 539.9 millones de pesos

1 billón 457 mil 539.9 millones de pesos Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: 210 mil 774 millones de pesos

210 mil 774 millones de pesos Ingresos derivados de financiamientos: 1 billón 479 mil 959.2 millones de pesos

¿Qué sectores recibirán más dinero en el Presupuesto 2027?

El Presupuesto 2027 ya aprobado contempla incrementos para educación, salud, seguridad y transferencias a estados y municipios.

Las principales asignaciones son:

Educación: 1 billón 256 mil 948 millones de pesos, con un crecimiento real de 8%

1 billón 256 mil 948 millones de pesos, con un crecimiento real de 8% Salud: 1 billón 105 mil 963 millones de pesos, con un aumento real estimado de 10.9%

1 billón 105 mil 963 millones de pesos, con un aumento real estimado de 10.9% Seguridad pública: 75 mil 671 millones de pesos, con un incremento real de 17.7%

75 mil 671 millones de pesos, con un incremento real de 17.7% Estados y municipios: 3 billones 48 mil 223 millones de pesos, con un crecimiento real de 4.6%

3 billones 48 mil 223 millones de pesos, con un crecimiento real de 4.6% Programas sociales prioritarios: más de un billón de pesos para pensiones y otros apoyos

¿Cuánto aportarán Pemex y CFE?

Dentro de los ingresos previstos por la venta de bienes y la prestación de servicios, el decreto contempla recursos para las principales empresas productivas del Estado.

Pemex tiene estimados ingresos por 773 mil 765.7 millones de pesos, mientras que para la Comisión Federal de Electricidad se proyectan 509 mil 863 millones de pesos.

Estas cantidades forman parte del rubro de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios incluido en el artículo 1.

Gobierno federal podrá contratar deuda por hasta 1.7 billones de pesos

El artículo 2 autoriza al Ejecutivo federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento para el ejercicio fiscal 2027.

El límite de endeudamiento neto interno autorizado es de hasta 1 billón 700 mil millones de pesos. Para el endeudamiento neto externo, el monto máximo es de 13 mil 500 millones de dólares, incluyendo el financiamiento que se obtenga con organismos financieros internacionales.

Pemex y CFE también tendrán límites de endeudamiento

El artículo 4 establece los montos máximos de endeudamiento neto para Pemex y CFE durante 2027.

Para Pemex, el decreto autoriza:

Endeudamiento interno: hasta 160 mil 619.5 millones de pesos

hasta 160 mil 619.5 millones de pesos Endeudamiento externo: hasta 5 mil 259.4 millones de dólares

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, los límites son:

Endeudamiento interno: hasta 16 mil 742 millones de pesos

hasta 16 mil 742 millones de pesos Endeudamiento externo: hasta 725 millones de dólares

El decreto señala que el ejercicio de estos financiamientos deberá sujetarse al cumplimiento de la meta de balance financiero aprobada.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Ingresos 2027?

El primer artículo transitorio establece que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El decreto contempla una excepción: el artículo 25, fracción XIX, entrará en vigor el 1 de julio de 2027.

En conjunto, las disposiciones establecen la estimación de recursos para el próximo año, las fuentes de ingreso previstas y los límites de financiamiento autorizados para el Gobierno Federal y distintas entidades públicas.

Para mayores detalles sobre el monto de la Ley de Ingresos puedes consultar el Diario Oficial de la Federación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.