¿Debes impuestos al SAT? Conoce los requisitos para obtener el 100% de descuento en multas y recargos

El estímulo fue publicado en el DOF. Foto: Cuartoscuro

Las personas físicas y empresas con adeudos fiscales podrán acceder a descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución durante 2027, como parte de un estímulo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, publicada este viernes 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El beneficio busca facilitar que los contribuyentes regularicen su situación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Sin embargo, no significa que se perdonen los impuestos adeudados, pues será necesario cubrir las contribuciones correspondientes.

¿Qué descuentos ofrecerá el SAT en 2027?

De acuerdo con el artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos, el estímulo fiscal contempla las siguientes reducciones:

100% de descuento en multas fiscales , incluidas las relacionadas con infracciones aduaneras y de comercio exterior.

, incluidas las relacionadas con infracciones aduaneras y de comercio exterior. 100% de descuento en recargos generados por adeudos fiscales.

generados por adeudos fiscales. 100% de descuento en gastos de ejecución derivados de procedimientos de cobro.

derivados de procedimientos de cobro. 90% de descuento en determinadas multas por incumplir obligaciones distintas a las de pago, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El estímulo no elimina el monto principal de las contribuciones pendientes de pago.

¿Quiénes podrán obtener los descuentos del SAT?

El programa estará dirigido a personas físicas y morales que cumplan alguno de los siguientes supuestos:

Tener adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 o anteriores, presentar las declaraciones respectivas y pagar en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Encontrarse bajo revisión de la autoridad fiscal y corregir las irregularidades detectadas dentro del procedimiento correspondiente, sin exceder el 31 de diciembre de 2027. Contar con créditos fiscales firmes, siempre que no estén impugnados o que el contribuyente se desista del medio de defensa presentado.

La legislación no establece un límite general de ingresos anuales para acceder al estímulo.

¿Cuáles son las fechas límite para solicitar el beneficio?

Los plazos dependen de la situación fiscal del contribuyente:

1 de enero de 2027: entra en vigor la Ley de Ingresos de la Federación.

entra en vigor la Ley de Ingresos de la Federación. 31 de octubre de 2027: fecha límite para presentar la solicitud cuando se trate de créditos fiscales firmes.

fecha límite para presentar la solicitud cuando se trate de créditos fiscales firmes. 31 de diciembre de 2027: fecha máxima para realizar determinados pagos y autocorrecciones.

En el caso de los créditos fiscales firmes, la autoridad deberá emitir el formulario de pago dentro de los 15 días naturales posteriores a la solicitud. El contribuyente tendrá otros 15 días naturales, a partir de que el documento esté disponible, para realizar el pago.

¿Quiénes no podrán acceder al estímulo fiscal?

La ley establece restricciones para determinados contribuyentes, entre ellos quienes enfrenten ciertos procedimientos penales por delitos fiscales, quienes aparezcan en listados definitivos relacionados con operaciones fiscales irregulares y otros sujetos expresamente excluidos por la legislación.

Además, el pago no podrá realizarse mediante compensación ni en especie.

Para conocer el procedimiento de solicitud, los interesados deberán consultar las reglas de carácter general que emita el SAT para aplicar el estímulo durante 2027.

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