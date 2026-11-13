Tensión en Haití: tropas de El Salvador avanzan contra pandillas y toman estadio

El Salvador tiene operativo en Haití. Foto: AFP

Más de 2 mil militares salvadoreños participan en una operación en Haití para combatir a las pandillas, por instrucciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el respaldo del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

La incursión cumplió tres semanas en medio de complicaciones, luego de que cuatro integrantes de las fuerzas salvadoreñas fueran presuntamente secuestrados por criminales haitianos durante una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe.

Ante la desaparición de los militares, Bukele anunció una operación para localizarlos y rescatarlos. Los elementos forman parte de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), cuerpo internacional respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Militares toman el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe

Bukele pidió confianza a la población haitiana y aseguró que el despliegue no representa una invasión. También afirmó que las tropas salvadoreñas regresarían a su país una vez concluida la misión.

Como parte de las operaciones, militares haitianos y salvadoreños tomaron el control del estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, con la intención de establecer una base operativa y avanzar hacia zonas controladas por pandillas.

Durante el operativo, los militares ingresaron al inmueble y realizaron disparos.

¿Cuándo comenzaron las operaciones salvadoreñas en Haití?

La participación militar de El Salvador en Haití comenzó en enero de 2025, cuando 78 elementos llegaron al país caribeño tras un acuerdo bilateral con Puerto Príncipe y como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por la ONU.

La nueva escalada militar encendió alertas en países vecinos. República Dominicana reforzó los operativos de seguridad en su frontera ante la posibilidad de que integrantes de las pandillas haitianas intenten desplazarse a su territorio.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que su país participe activamente en la operación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.