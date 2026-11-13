Vivo X500 Pro Max: el celular que usa Luisito Comunica para grabar sus videos llega a México

Presentan en México el vivo x500 Pro Max: ¿cuánto cuesta? | Fotos: Alfredo Narváez

Luisito Comunica participó en la presentación del vivo X500 Pro Max este viernes desde la Ciudad de México, en donde se dio a conocer que el flagship de la marca china vendrá acompañado nuevamente por un kit de fotografía con un telefoto integrado.

Esta es la primera vez que vivo lanzará un dispositivo de la gama Pro Max en México, pues la serie X300 solo trajo consigo la edición Pro del dispositivo que tendrá un precio especial por lanzamiento.

Luisito Comunica presume fotos y videos tomados con este celular

El creador de contenido Luisito Comunica presumió una serie de fotos y videos que tomó con el vivo x500, ayudado con el telefoto del dispositivo, que le permitió grabar en 4K al grado de captar gotas de lluvia con nitidez, según dijo

“Toda esta facilidad, tal cual, de poder hacer cine con el teléfono a mí me encanta”. Luisito Comunica

El creador de contenido destacó la función de cámara Pro, que le permite identificar y corregir las saturaciones de audio, así como el ajuste correcto de la apertura, ISO y otras funciones profesionales.

“Los que nos dedicamos a hacer contenido, siempre pasa que grabé un clip entero y no suena porque algo pasó. Esas líneas de audio que aparecen es súper útil“, dijo.

Luisito Comunica también compartió que probó el vivo X500 Pro Max en Marruecos, a altas temperaturas, y explicó que mientras una cámara reflex tiende a sobrecalentarse, este dispositivo nunca presentó fallas por la temperatura.

El también actor de doblaje aseguró que también pondrá a prueba el dispositivo en un ambiente gélido durante el invierno, en un futuro viaje.

Vivo X500 Pro Max: el celular que busca ser tu acompañante en los conciertos

El vivo X500 Pro Max incorpora en su cámara el modo “Escenario 2.0”, que calibra perfectamente al teléfono para que se adapta a las condiciones variables del escenario, la luz, la distancia y el movimiento, según Jonathan Martínez, Product Master Trainer de vivo Smartphone México.

“Y justamente hay un nuevo modo dentro del modo escenario que es el autoencuadre, el encuadre automático”. Jonathan Martínez, vivo Smartphone México

En este sentido, el usuario solo tiene que apuntar directamente al artista y el celular calibrará la luz, el brillo y el movimiento. “Y después, con este nuevo modo, tú tocas en la pantalla tu idol y el teléfono automáticamente se traba sobre ese enfoque y lo empieza a seguir”, señaló.

Según el especialista, con esto se garantizará que el enfoque sea perfecto, además de que el micrófono también se sensibiliza a la par del zoom, permitiendo captar el sonido que viene de frente.

Vivo también aseguró que la cámara del X500 Pro Max tiene la capacidad de tomar fotos y videos a contraluz, corrigiendo las sombras que se presentan en las siluetas frente al sol.

¿Será? Vivo promete ser un Android con buena calidad de imagen y video en redes

Jonathan Martínez también reconoció que los usuarios son creadores de contenido, en mayor o menor medida, por lo que el nuevo vivo X500 Pro Max también permitirá compartir fotos o videos en redes sin perder la calidad, como suele suceder en dispositivos Android.

“La idea es que compartan sus fotos y videos en la máxima calidad gracias a la alianza que hoy tenemos con Meta, la cual fortalece todavía esta parte de poder compartir todo todos tus contenidos en altísima calidad“, dijo.

Y garantizó: “Hoy ya puedes subir tus fotos directo desde el celular en Instagram o en alguna de las redes sociales de Meta con la máxima calidad fotos y videos también, incluso en HDR“.

El vivo x500 Pro Max también es compatible con iPhone

La marca china de tecnología también reconoció que sus usuarios generalmente tienen familiares o amigos con celulares compatibles con otros sistemas operativos, por lo que ahora podrán compartir su contenido con dispositivos de Apple.

“Adaptamos nuestro sistema operativo Origin 97 para que pueda integrarse con otros sistemas”. Jonathan Martínez, vivo Smartphone México

En este sentido, el vivo X500 Pro Max es compatible con con AirDrop y vincularlo con iPhone, MacBook o iPad. Además, cuenta con la función “Agitar para compartir”, que permite transferir archivos con el simple movimiento del dispositivo.

Precio del vivo X500 Pro Max

El vivo X500 Por Max tiene un costo de 34 mil 999 pesos y ya está disponible en la tienda oficial de la marca china, según se dio a conocer este jueves 12 de noviembre.

Además, la empresa anunció que se podrá pagar a pagos mensuales de 742.92 pesos a través de la modalidad de Plan Telcel Libre VIP.

Cabe destacar que el vivo X500 Pro Max, incorporado con el Photographer Kit tendrá un precio oficial de 39 mil 999 pesos, es decir, 5 mil pesos más.

Y también estará disponible en mensualidades de 937.79 pesos con el Plan Telcel Libre VIP.

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