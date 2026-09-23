¿Tu hijo juega en Roblox? Cuidado, circulan nuevas estafas que buscan robar cuentas y dinero

Estas son las nuevas restricciones para menores de 13 años en Roblox.

ESET, empresa de ciberseguridad, alertó sobre diferentes estafas que utilizan falsas ofertas de Robux, la moneda virtual del popular videojuego Roblox, para engañar a los usuarios y robar cuentas, contraseñas, datos personales e incluso dinero.

La compañía explicó que el riesgo es especialmente alto para niños y adolescentes, quienes pueden sentirse atraídos por promociones que prometen obtener Robux sin pagar. Anteriormente, especialistas habían advertido que delincuentes ocultan su identidad detrás de un avatar para engañar a los menores de edad.

ESET alerta por falsas ofertas de Robux gratis

De acuerdo con ESET, los ciberdelincuentes aprovechan el interés de los jugadores por conseguir Robux gratis para dirigirlos hacia sitios fraudulentos que buscan obtener sus datos.

Uno de los métodos más comunes son los llamados “generadores de Robux gratis”, páginas que solicitan el nombre de usuario de Roblox y después piden completar encuestas, instalar programas o realizar una supuesta “verificación humana”.

Estas acciones pueden utilizarse para recopilar información personal, instalar software malicioso o conseguir datos que permitan tomar el control de una cuenta.

ESET advierte que cualquier solicitud de credenciales fuera de los canales oficiales debe encender las alertas.

“Cualquier sitio que solicite credenciales de acceso o una supuesta ‘verificación humana’ fuera del sitio oficial de Roblox es una estafa, a menos que puedas verificar de forma independiente que se trata de una página oficial de Roblox o de un socio autorizado”, señala la empresa de ciberseguridad.

La propia Roblox también es clara sobre las promociones que aseguran generar su moneda virtual sin costo.

“No existe nada como Robux gratis, ofertas de suscripción gratuitas, trucos o códigos”, advierte Roblox en su sitio de soporte.

Phishing y sorteos falsos buscan robar cuentas de Roblox

Otra de las amenazas identificadas por ESET son las páginas de phishing, sitios diseñados para parecerse a la página oficial de Roblox.

Los usuarios pueden llegar a estos portales después de abrir enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes no solicitados, publicaciones en redes sociales o anuncios maliciosos.

Una vez dentro, la página solicita iniciar sesión. Si el jugador introduce su usuario y contraseña, los datos pueden terminar directamente en manos de los estafadores.

También existen sorteos falsos difundidos en plataformas como YouTube, TikTok o Discord. En estos casos, los responsables prometen regalar miles de Robux y colocan enlaces que llevan a sitios maliciosos.

Otra táctica consiste en generar una sensación de urgencia mediante supuestas ofertas por tiempo limitado. Los mensajes pueden advertir que la recompensa desaparecerá en pocos minutos o que el jugador perderá los Robux si no actúa de inmediato.

El objetivo es que la víctima tome una decisión rápidamente y no tenga tiempo de comprobar si la promoción es real.

“Las promociones legítimas nunca te pedirán tu contraseña ni tu código de autenticación en dos pasos (2FA)”, advierte ESET.

¿Se pueden conseguir Robux sin comprarlos?

Sí existen formas legítimas de ganar Robux o conseguir recompensas relacionadas con Roblox, pero son diferentes de los sitios que prometen generar moneda virtual de manera inmediata.

ESET señala que programas oficiales de socios, como Microsoft Rewards, pueden permitir realizar determinadas actividades para acumular puntos y obtener recompensas relacionadas con Roblox, según las promociones disponibles.

Roblox también cuenta con herramientas para que los creadores puedan monetizar contenido dentro de la plataforma.

Entre las alternativas se encuentran las suscripciones, el acceso de pago a experiencias, los servidores privados y la venta de productos digitales.

Los desarrolladores también pueden obtener ingresos mediante artículos para avatares, modelos, complementos y otros contenidos creados para la comunidad.

La diferencia es que estos Robux son ganados mediante actividades legítimas y no aparecen de forma gratuita gracias a un supuesto código o generador.

¿Cómo evitar una estafa de Robux?

ESET recomienda desconfiar de cualquier oferta especial relacionada con Robux, especialmente cuando solicita datos personales, contraseñas o la descarga de algún programa.

“Nunca compartas tus credenciales de acceso ni tu información personal con otros usuarios”, recomienda la empresa.

Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:

No compartir contraseñas ni códigos 2FA .

. Evitar enlaces enviados por desconocidos.

No descargar supuestos generadores de Robux .

. Revisar que la página pertenezca realmente a Roblox.

Activar la autenticación en dos pasos .

. Verificar promociones directamente con Roblox o con el socio oficial.

Desconfiar de ofertas que prometan miles de Robux de forma inmediata.

¿Qué hacer si un niño cayó en una estafa de Robux?

Si un menor ingresó sus datos en una página sospechosa, ESET recomienda cambiar inmediatamente la contraseña y modificar cualquier otra credencial que haya sido reutilizada en diferentes servicios.

También es importante revisar que el correo electrónico de recuperación no haya sido modificado y activar la autenticación en dos pasos si todavía no estaba habilitada.

En caso de tener tarjetas u otros métodos de pago vinculados a la cuenta, los padres o tutores deben comprobar si existen cargos o movimientos desconocidos y contactar con la institución bancaria en caso de detectar operaciones sospechosas.

Si el engaño incluyó la descarga de algún archivo o programa, ESET recomienda realizar un análisis del dispositivo con una solución de seguridad confiable.

La empresa también destaca la importancia de hablar con los menores sobre estos fraudes y explicarles que los Robux tienen un costo real.

En especial, recomienda que los niños sepan identificar señales de alerta como promesas de grandes cantidades de Robux gratis, solicitudes de contraseñas, enlaces desconocidos, encuestas y descargas de software.