A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 23 de septiembre de 2026
Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información variada
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
✔️ Huracán Polo: ¿dónde ha causado daños y cuál es su trayectoria?
✔️ Claudia Sheinbaum responde a los señalamientos de Donald Trump contra México durante la Asamblea General de la ONU.
✔️ Jornada violenta en el Estado de México deja múltiples ejecuciones este martes.
✔️ Suspensión concedida a Ernesto “N” sólo define su situación jurídica respecto a la retención, sin ordenar su libertad.
✔️ Hermano de Carlos Manzo señala presunta participación de integrantes del Movimiento del Sombrero en su homicidio.
✔️ Baltazar, un cocodrilo bebé abandonado, sobrevive y permanece bajo resguardo en Puebla.
✔️ Donald Trump lanza una advertencia contra Irán durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
✔️ Sergio “Checo” Pérez llegará a 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.