A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 23 de septiembre de 2026

| 07:47 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Moreno / UnoTV

Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información variada

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Huracán Polo: ¿dónde ha causado daños y cuál es su trayectoria?
✔️ Claudia Sheinbaum responde a los señalamientos de Donald Trump contra México durante la Asamblea General de la ONU.
✔️ Jornada violenta en el Estado de México deja múltiples ejecuciones este martes.
✔️ Suspensión concedida a Ernesto “N” sólo define su situación jurídica respecto a la retención, sin ordenar su libertad.
✔️ Hermano de Carlos Manzo señala presunta participación de integrantes del Movimiento del Sombrero en su homicidio.
✔️ Baltazar, un cocodrilo bebé abandonado, sobrevive y permanece bajo resguardo en Puebla.
✔️ Donald Trump lanza una advertencia contra Irán durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
✔️ Sergio “Checo” Pérez llegará a 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

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