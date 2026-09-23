A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 23 de septiembre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Huracán Polo: ¿dónde ha causado daños y cuál es su trayectoria?

✔️ Claudia Sheinbaum responde a los señalamientos de Donald Trump contra México durante la Asamblea General de la ONU.

✔️ Jornada violenta en el Estado de México deja múltiples ejecuciones este martes.

✔️ Suspensión concedida a Ernesto “N” sólo define su situación jurídica respecto a la retención, sin ordenar su libertad.

✔️ Hermano de Carlos Manzo señala presunta participación de integrantes del Movimiento del Sombrero en su homicidio.

✔️ Baltazar, un cocodrilo bebé abandonado, sobrevive y permanece bajo resguardo en Puebla.

✔️ Donald Trump lanza una advertencia contra Irán durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

✔️ Sergio “Checo” Pérez llegará a 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

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