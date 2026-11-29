Nave espacial Shenzhou-24 de China se acopla a la estación espacial Tiangong.

La nave espacial china Shenzhou-23 regresó a la Tierra este domingo con tres astronautas a bordo, entre ellos Muhammad Zeeshan Ali, el primer astronauta pakistaní en viajar al espacio.

La misión marcó un hecho histórico para el programa espacial de China, al ser la primera en contar con un astronauta extranjero a bordo de su estación espacial Tiangong.

Live: China's Shenzhou-23 spacecraft returns to the Dongfeng Landing Site in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. #SpaceChina https://t.co/mphMWQkqfO — CGTN (@CGTNOfficial) November 29, 2026

Nave espacial china Shenzhou-23 regresa a la Tierra

La cápsula llegó a Dongfeng, ubicada en la región de Mongolia Interior, al norte de China, tras un viaje de aproximadamente cinco horas y media.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias Xinhua, la nave se separó de la estación espacial Tiangong a las 23:42 horas del domingo, tiempo de China, para iniciar su regreso a la Tierra.

🥳🥳Welcome Back to Earth, Muhammad Zeeshan Ali!



At 02:21 am on November 30 (Pakistan Standard Time), the Shenzhou-23 crewed spacecraft successfully returned to Earth, landing at the Dongfeng Landing Site in Inner Mongolia, China.



🇨🇳🇵🇰Chinese astronauts Zhang Zhiyuan and Li… pic.twitter.com/pnOsFf1nJ3 — Chinese Emb Pakistan (@CathayPak) November 29, 2026

El procedimiento contempló una reentrada controlada a la atmósfera terrestre, después de completar tres órbitas alrededor del planeta.

Las autoridades chinas desplegaron cinco helicópteros y equipos de búsqueda, rescate y atención médica ante las condiciones nocturnas previstas para el aterrizaje.

¿Quiénes viajaban a bordo de la nave espacial Shenzhou-23?

Los tres integrantes de la tripulación de regreso fueron:

Zhang Zhiyuan: comandante de la misión de retorno

comandante de la misión de retorno Lai Ka-ying: primera astronauta de Hong Kong y cuarta mujer china en viajar al espacio

primera astronauta de Hong Kong y cuarta mujer china en viajar al espacio Muhammad Zeeshan Ali: primer astronauta pakistaní en llegar a la órbita terrestre y visitar la estación espacial china

Ali permaneció cerca de cinco días en la estación espacial Tiangong, a la que llegó el pasado 25 de noviembre a bordo de la nave Shenzhou-24.

Durante su estancia, tuvo a su cargo cuatro experimentos científicos conjuntos entre China y Pakistán, relacionados con las ciencias biológicas y el estudio de materiales.

China y Pakistán hacen historia con misión espacial

La participación de Zeeshan Ali representó un avance en la cooperación espacial entre China y Pakistán, una relación que comenzó a principios de la década de 1990 con el lanzamiento de satélites pakistaníes.

Antes de viajar al espacio, el astronauta destacó la importancia de esta colaboración para las futuras generaciones.

“Esta misión no es una meta final; es una plataforma de lanzamiento”, declaró Ali durante una conferencia de prensa.

¿Qué pasará con la estación espacial china Tiangong?

La estación espacial Tiangong continuará en operaciones con los astronautas Tang Hongbo, Wu Yi y Zhu Yangzhu.

Este último permanecerá en órbita para completar un experimento de un año de duración, como parte de las investigaciones del programa espacial tripulado de China.