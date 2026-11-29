Detienen a un hombre acusado de fraude La Patrona. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Winkeyverd “N” por su probable participación en un fraude mediante el método “La Patrona”. Los responsables del engaño utilizaron un supuesto adeudo de 3 millones de pesos para obtener objetos de valor de un domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El imputado habría recibido parte de los bienes que un trabajador entregó a conductores de vehículos, solicitados mediante una aplicación, quien fue engañado por teléfono para la entrega.

El hombre también enfrenta un proceso penal por narcomenudeo y las autoridades lo relacionan con otros casos de fraude.

Inventan deuda de 3 millones de pesos para cometer fraude de “La Patrona”

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2026, cuando un trabajador cuidaba un domicilio mientras su empleadora se encontraba de viaje.

El hombre recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por un médico. Durante la conversación, le hicieron creer que su empleadora tenía un adeudo de 3 millones de pesos relacionado con una póliza de seguro.

Los responsables del engaño le aseguraron que su empleadora había autorizado la entrega de sus pertenencias para evitar el embargo de sus bienes.

El trabajador colocó diversos objetos de valor en cuatro maletas, las cuales entregó a conductores de vehículos solicitados mediante una aplicación, siguiendo las instrucciones recibidas por teléfono.

Posteriormente, uno de los conductores habría entregado una bolsa a Winkeyverd “N”, quien se encontraba a bordo de una motocicleta en la vía pública.

La Fiscalía CDMX no precisó el valor económico de los objetos entregados.

¿Cómo identificaron al presunto implicado en el fraude?

Como parte de las investigaciones, la Policía de Investigación (PDI) reunió diversos elementos que permitieron identificar a Winkeyverd “N” como probable participante en el fraude.

Entre los datos de prueba recabados se encuentran:

Entrevistas a las víctimas

Declaraciones de testigos

Análisis de videograbaciones

Reconocimiento del imputado por parte de uno de los conductores

Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el hombre.

Agentes de la PDI cumplimentaron el mandamiento judicial el 19 de noviembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanecía en prisión preventiva por otro delito.

Relacionan a detenido con célula dedicada a fraudes y extorsiones

Winkeyverd “N” fue detenido el 10 de noviembre junto con otras nueve personas durante una intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Miguel Hidalgo.

El 18 de noviembre, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por narcomenudeo, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Según información de la SSC, los detenidos podrían estar relacionados con una célula delictiva dedicada a distintas actividades ilícitas, entre ellas:

Extorsión

Venta de narcóticos

Robos mediante el método de engaño conocido como “La Patrona”

Durante la audiencia del 20 de noviembre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con el fraude cometido en julio.

Un juez determinó vincular a proceso al imputado por fraude, mantener la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un mes para la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX recordó que el hombre se presume inocente mientras una autoridad judicial no determine su responsabilidad mediante una sentencia.

¿Cómo evitar ser víctima del fraude de “La Patrona”?

Esta modalidad de fraude consiste en engañar a trabajadores o habitantes de un domicilio mediante llamadas telefónicas para obtener dinero u objetos de valor.

Para evitar ser víctima de este delito, se recomienda:

Desconfiar de llamadas que exijan entregar dinero u objetos de valor

Verificar directamente con los propietarios del domicilio cualquier solicitud

No proporcionar información personal o familiar a desconocidos

No entregar pertenencias a personas enviadas por terceros

Reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades

En caso de recibir una llamada de este tipo, es importante interrumpir la comunicación y verificar la información recibida por otros medios.

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