Localizan sin vida el “Maniaco” en Michoacán. Foto. Cuartoscuro

William Fernando Álvarez, alias el “Maníaco”, identificado como uno de los nuevos mandos del Cártel de Los Reyes, fue localizado sin vida en Michoacán, informaron fuentes de seguridad a UnoTV.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado 28 de noviembre, cuando personal del Ejército Mexicano encontró dos cuerpos con impactos de bala en un camino de terracería que comunica las localidades de San José Pupataro y Los Tazumbos.

Junto a el “Maníaco” fue localizado otro hombre, de entre 25 y 30 años, cuya identidad no había sido establecida hasta el momento.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ninguno de los cuerpos tenía armas de fuego entre sus pertenencias. En el lugar también fue localizada una motocicleta.

Personal de la Fiscalía General del Estado aseguró el vehículo y realizó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley.

¿Quién era el “Maníaco”, mando del Cártel de Los Reyes?

William Fernando Álvarez se había posicionado como uno de los nuevos mandos del Cártel de Los Reyes, organización criminal conformada por antiguos integrantes de grupos de autodefensa.

La principal cabeza del grupo sería Jesús Ochoa Chávez, alias la “Venada”, a quien autoridades han descrito como un hombre violento.

Enfrentamiento entre el Cártel de Los Reyes y fuerzas de seguridad dejó siete abatidos

El hallazgo de el “Maníaco” ocurre días después de un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de este grupo criminal y fuerzas de seguridad.

El pasado 25 de noviembre, el choque dejó como saldo la detención de 10 personas y el abatimiento de siete hombres.

Entre las personas identificadas se encontraba Raúl Fernández Magallán, alias el “Ñengo”, señalado como lugarteniente y hermano de Alfonso Fernández Magallón, alias la “Quiringua”. También fue identificado Manuel Fernández Mendoza, sobrino de Alfonso Fernández Magallón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hallazgo de los dos cuerpos está relacionado directamente con el enfrentamiento del 25 de noviembre.

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