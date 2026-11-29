Elecciones en España consolidan al PP con mayoría. Foto: AFP

El Partido Popular (PP) lidera las elecciones generales de España de este domingo 29 de noviembre de 2026 y alcanza, junto con Vox, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, según los primeros resultados oficiales.

Con el 87% de los votos escrutados, el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo obtiene 135 escaños, mientras que Vox, liderado por Santiago Abascal, suma 50 diputados.

Ambas fuerzas reúnen 185 escaños, nueve más de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Los resultados podrían poner fin al Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez.

PP y Vox alcanzan mayoría absoluta en España

De acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Popular concentra alrededor del 31% de los votos, mientras que Vox registra aproximadamente el 13%.

La distribución de escaños entre las principales fuerzas políticas, con el 87% del escrutinio, es la siguiente:

Partido Popular (PP): 135

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 118

Vox: 50

Frente Amplio: 10

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 10

EH Bildu: siete

Junts per Catalunya: cinco

Partido Nacionalista Vasco (PNV): tres

Adelante Andalucía: tres

Compromís: tres

De mantenerse esta distribución, el Partido Popular y Vox contarían con los votos necesarios para respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Los datos del escrutinio también coinciden con la tendencia del sondeo difundido por Radio Televisión Española (RTVE) tras el cierre de los centros de votación.

Pedro Sánchez y sus aliados pierden escaños

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtiene provisionalmente 118 diputados, tres menos que en las elecciones de 2023.

Por su parte, Frente Amplio registra 10 escaños, frente a los 31 que consiguió la coalición Sumar en los anteriores comicios generales.

Vox presenta un incremento en su representación parlamentaria, al pasar de los 33 diputados obtenidos en 2023 a 50 en el actual recuento.

En tanto, Podemos no obtiene ningún escaño en el Congreso, según los resultados parciales. Esta formación política llegó a contar con 67 diputados junto con sus confluencias en 2015.

Así avanzan los resultados en el País Vasco y Cataluña

En el País Vasco, la coalición independentista EH Bildu obtiene siete diputados, mientras que el Partido Nacionalista Vasco registra tres escaños.

En Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya suma 10 diputados y Junts per Catalunya alcanza cinco representantes en el Congreso.

Adelante Andalucía obtiene tres escaños, al igual que Compromís, formación política de la Comunidad Valenciana.

La representación definitiva de estas fuerzas políticas dependerá del avance del conteo de votos en las distintas circunscripciones electorales.

España registra participación electoral superior al 79%

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior español, la participación electoral superó el 79%, una cifra superior a la registrada en las elecciones generales de 2023.

La asistencia a las urnas se aproxima a los niveles registrados en 1982, cuando el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Felipe González, obtuvo 202 diputados.

Los centros de votación cerraron a las 20:00 horas locales en la mayor parte de España. En las Islas Canarias, la jornada concluyó una hora después.

¿Qué necesita Alberto Núñez Feijóo para gobernar España?

El Congreso de los Diputados está integrado por 350 representantes, por lo que se necesitan 176 votos para alcanzar la mayoría absoluta.

La Constitución española establece que el candidato a presidir el Gobierno debe conseguir el respaldo de la Cámara mediante una votación de investidura.

Si el PP y Vox mantienen la mayoría parlamentaria y alcanzan un acuerdo, podrían respaldar el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.

Aunque las cifras corresponden al recuento oficial, los resultados todavía son provisionales y pueden modificarse conforme avance el escrutinio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.