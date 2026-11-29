Capufe anuncia cierres en la autopista México-Puebla. Foto: Getty

La autopista México-Puebla tendrá cierres intermitentes durante cuatro días, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026, debido a trabajos de montaje de trabes en el kilómetro 90+819, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Las afectaciones serán en ambos sentidos de circulación y se realizarán durante la noche, en un horario de 22:30 a 04:30 horas.

De acuerdo con el aviso de Capufe, durante ese periodo se cerrará el paso vehicular por lapsos de 60 minutos, seguidos de aperturas de 40 minutos, hasta concluir las labores de cada jornada.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, habrá cierres intermitentes por montaje de trabes en el km 90+819, en ambos sentidos, en un horario de 22:30 a 04:30 horas, con cierres de 60 minutos y aperturas de 40… pic.twitter.com/jD4mFryZC5 — CAPUFE (@CAPUFE) November 28, 2026

¿Qué días y a qué hora habrá cierres en la México-Puebla?

Los trabajos se llevarán a cabo durante cuatro jornadas consecutivas, con el siguiente horario:

Inicio: lunes 30 de noviembre de 2026.

lunes 30 de noviembre de 2026. Último día: jueves 3 de diciembre de 2026.

jueves 3 de diciembre de 2026. Horario: de 22:30 a 04:30 horas.

de 22:30 a 04:30 horas. Ubicación: kilómetro 90+819.

kilómetro 90+819. Afectación: ambos sentidos de la autopista.

ambos sentidos de la autopista. Dinámica: cierres de 60 minutos y aperturas de 40 minutos.

Las restricciones se aplicarán de manera intermitente durante el horario anunciado, por lo que los automovilistas podrían enfrentar demoras al circular por la zona de obras.

Capufe emite alerta y recomendaciones para automovilistas

Ante las afectaciones, Capufe recomendó a las personas usuarias anticipar sus tiempos de traslado y conducir con precaución al aproximarse al tramo donde se realizarán los trabajos.

También pidió reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal que se encuentre en la zona y utilizar rutas alternas cuando sea necesario.

Para consultar información o reportar alguna eventualidad, las personas usuarias pueden comunicarse al 074 o consultar la cuenta oficial de Capufe en X.

Las autoridades agradecieron la comprensión de los automovilistas y señalaron que las obras se realizan en beneficio de la población.

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