Aleks Syntek. Foto: AFP

Aleks Syntek sorprendió al público del Coca-Cola Flow Fest 2026 este sábado al aparecer como invitado de Uzielito Mix y cantar junto a Dani Flow en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, durante uno de los festivales más importantes del reggaetón, género musical que el cantante criticó durante años.

Durante los últimos minutos de la presentación de Uzielito Mix, Dani Flow anunció la llegada del cantante, a quien presentó como el “Rey del pop mexicano”, desatando los gritos y aplausos de los asistentes.

🎤🔥 ¡Así fue la presentación de Dani Flow y Aleks Syntek con su colaboración de reguetón pop! Y así les fue… 👀👏🏻� pic.twitter.com/jliqdYHjS1 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 29, 2026

Aleks Syntek protagonizó varias polémicas por sus críticas al reggaetón y los reclamos a sus propios seguidores durante un concierto en la alcaldía Benito Juárez, el pasado 15 de septiembre. Un mes después, el cantante reveló que fue diagnosticado con un “trastorno psicótico no especificado”.

Por recomendación de su psiquiatra, el cantante anunció que pospondría su gira por Europa, programada del 19 al 27 de octubre, y con la que celebraría 35 años de trayectoria artística, para continuar con su tratamiento médico.

Aleks Syntek canta “Duele el amor” con Dani Flow en el Flow Fest 2026

Los cantantes interpretaron “De Groovy (Noche en la Ciudad)”, su reciente colaboración musical que combina sonidos electrónicos con reguetón.

Sin embargo, uno de los momentos que más emocionó a los asistentes fue cuando comenzó a sonar “Duele el amor”, uno de los mayores éxitos de Syntek.

Aleks Syntek es el invitado especial de Dani Flow, en el Flow Fest pic.twitter.com/fa2BZH1r1B — Indie 505 (@Indie5051) November 29, 2026

Pese al frío y la lluvia que marcaron la jornada en la CDMX, el público coreó la canción y levantó sus celulares para grabar el encuentro entre los artistas.

Aleks Syntek también bailó al ritmo del reguetón y agradeció a los asistentes antes de despedirse del escenario.

¿Qué pasó con Aleks Syntek en la alcaldía Benito Juárez?

El pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek ofreció un concierto gratuito como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez.

Lo que comenzó como una presentación musical terminó en una polémica, luego de que el cantante reclamara a los asistentes por pedirle canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, respondió el intérprete.

Durante el espectáculo, Syntek también pidió a sus seguidores que lo defendieran de las críticas en redes sociales y volvió a cuestionar el éxito de exponentes del género urbano, como Bad Bunny y Dani Flow.

Los videos del concierto se viralizaron y provocaron críticas, burlas y memes en redes sociales.

Tras la controversia, el compositor aseguró que su presentación había seguido un guion y pidió a sus seguidores no preocuparse por él.

“El tiempo me dará la razón”, escribió en sus historias de Instagram.

Dani Flow respondió a Aleks Syntek y después buscó reconciliarse

Luego de ser mencionado durante el concierto de Benito Juárez, Dani Flow reaccionó a través de sus redes sociales.

Sin embargo, días después, el reguetonero pidió disminuir las burlas contra Aleks Syntek y reveló que había establecido comunicación directa con el cantante.

El intérprete de “Martillazo” incluso dejó abierta la posibilidad de realizar una colaboración musical con quien había sido uno de los principales críticos del reguetón.

El 9 de octubre, ambos artistas compartieron escenario en el Foro del Lago, en León, Guanajuato, donde Dani Flow ofreció una disculpa pública por sus diferencias.

Posteriormente, los cantantes lanzaron “De Groovy (Noche en la Ciudad)”, una nueva versión del tema “De noche en la ciudad”, de Aleks Syntek.

La canción incorpora sonidos electrónicos y urbanos, aunque evita las letras explícitas que el compositor ha cuestionado durante años.