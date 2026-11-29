Alexa Bliss durante su combate del sábado. Foto: Getty.

La luchadora estadounidense Alexa Bliss sufrió una sangrienta lesión en el rostro durante WWE Survivor Series: WarGames este sábado en el Daikin Park de Houston, Texas.

Tras recibir el golpe, Bliss se acercó al árbitro y le suplicó que la dejara salir del combate.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo la luchadora abandonó el ring mientras se sujetaba la mandíbula con una toalla cubierta de sangre. Sin embargo, se desconoce si Bliss tuvo algún tipo de fractura.

Footage of Alexa Bliss being rushed backstage courtesy of @ParadiseCardBrk



my source backstage has stated it is believed to be a broken nose, possible broken jaw, concussion & broken teeth.



You can see her husband Ryan Cabrera rush to her side #SurvivorSeries #AlexaBliss pic.twitter.com/sdRkbDvqmh — Hank Mardukas (@JimnMarvinLuder) November 29, 2026

El incidente ocurrió durante la lucha femenina de WarGames de la WWE, cuando una maniobra de Jade Cargill provocó que su compañera de combate, Tatum Paxley, cayera directamente sobre el rostro de Bliss.

Así fue la sangrienta lesión de Alexa Bliss en WWE

En las imágenes se observa cómo Jade Cargill levanta a Tatum Paxley y ejecuta una maniobra que termina con la luchadora cayendo sobre el rostro de Alexa Bliss.

🚨 Alexa Bliss has been ruled out of WarGames due to a medical issue, with commentary confirming her removal.



Her condition is reportedly serious. 😳🙏#SurvivorSeries #AlexaBliss pic.twitter.com/DR44kw51zm — Sumit Goswami (@Rsk_sumit) November 29, 2026

Tras recibir el impacto, Bliss comenzó a sangrar de la cara, lo que le impidió continuar con su participación en el encuentro.

Otras grabaciones muestran cómo Alexa Bliss abandona la zona de combate mientras sostiene una toalla contra su rostro, acompañada por personal de WWE.

De acuerdo con TMZ, su esposo, el cantante Ryan Cabrera, también la ayudó a salir del estadio tras el incidente.

¿Cuál es el estado de salud de Alexa Bliss?

Tras finalizar WWE Survivor Series, la luchadora Charlotte Flair compartió una actualización sobre el estado de salud de su compañera y confirmó que estaba siendo valorada por el equipo médico de la empresa.

“Está siendo evaluada médicamente en este momento. Es muy fuerte. Recibió un duro golpe esta noche”, declaró Charlotte Flair.

Aunque medios especializados han señalado la posibilidad de una fractura de nariz, WWE no ha confirmado oficialmente el diagnóstico ni la gravedad de la lesión.

Por su parte, TMZ informó que se puso en contacto con el equipo de Alexa Bliss para conocer más detalles sobre su condición, aunque no obtuvo respuesta al momento de publicar su reporte.

Equipo de Alexa Bliss gana combate pese a su lesión

A pesar de la salida de Alexa Bliss, su equipo consiguió la victoria en el combate femenino de WarGames, en el que también participó la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

Este tipo de enfrentamientos se desarrolla dentro de una estructura de acero que rodea dos cuadriláteros, donde los integrantes de cada equipo se incorporan de manera escalonada.

Sobre el regreso de Alexa Bliss, la WWE no ha informado si la luchadora deberá permanecer fuera de los cuadriláteros como consecuencia del golpe que recibió durante Survivor Series.

Tampoco se ha dado a conocer si necesitará algún procedimiento médico o si la lesión afectará sus próximas presentaciones.