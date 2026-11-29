Ozempic, un medicamento para bajar de peso, fue falsificado. AFP

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Ozempic y Saxenda, medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes y el control del peso, respectivamente.

Mediante un comunicado, la agencia informó que la empresa Novo Nordisk México identificó irregularidades en distintos lotes de estos medicamentos, algunos de los cuales se comercializan a través de plataformas digitales.

Esta no es la primera vez que la empresa alerta por la falsificación de su producto, en marzo también emitió un comunicado por la detección de Ozempic pirata.

🚨 ¡COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y/O ADULTERADOS!



COFEPRIS informa sobre tres productos que pueden representar riesgos para la salud:



💉 OZEMPIC® y Saxenda®: Se detectaron versiones falsificadas y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en… pic.twitter.com/GtHTtNWvWi — COFEPRIS (@COFEPRIS) November 26, 2026

También detectó la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México.

¿Cuáles son los medicamentos pirata para diabetes y bajar de peso?

La Cofepris identificó los siguientes productos falsificados, números de lote e irregularidades:

Ozempic (semaglutida) de 2 mg

No presenta número de lote

Tiene el logotipo de la marca Helix LABS, sin registro sanitario

Contiene textos en un idioma diferente al español

No indica la forma farmacéutica

El fabricante declarado no tiene relación con Novo Nordisk

Se vende en plataformas de comercio electrónico

Ozempic (semaglutida) de 0.25 mg/0.5 mg

Lote PP5K617

Lote PP7K381

Ambos números de lote son ilegítimos

Saxenda (liraglutida) de 6 mg/mL

Lote MZF3L04

La pluma inyectable corresponde a otro laboratorio

Presenta una escala de 0 a 80

El selector de dosis se alarga

Ozempic y/o Saxenda

Lote MP5B060 .

. Lote MP5B896 .

. Los números de lote no son reconocidos por Novo Nordisk y las plumas corresponden a productos de otro laboratorio.

La autoridad sanitaria solicitó a la población no comprar ni utilizar los medicamentos que presenten cualquiera de estas irregularidades.

Detectan venta ilegal de semaglutida genérica en redes sociales

Además de las versiones falsificadas de Ozempic y Saxenda, la Cofepris alertó sobre la comercialización ilegal de un producto con semaglutida genérica que se ofrece a través de redes sociales.

Se trata de una solución inyectable en pluma precargada de 1.34 mg/mL, con presentaciones de 0.25/0.5/1 mg por dosis y número de lote 20250101AH-II.

Este producto no cuenta con registro sanitario autorizado en México, por lo que no existe garantía sobre su seguridad, calidad y eficacia.

¿Qué riesgos tiene utilizar Ozempic y Saxenda pirata?

La Cofepris explicó que se desconocen los compuesto utilizadas en la elaboración de estos medicamentos, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.

Tampoco existe certeza de que los productos hayan permanecido bajo las condiciones de temperatura, humedad y luz necesarias para su conservación.

Esto, según la dependencia, aumenta la probabilidad de que los medicamentos estén “contaminados, adulterados, alterados y pueden causar reacciones adversas”.

La autoridad también recordó que Ozempic y Saxenda requieren receta médica para su adquisición.

“Su uso indiscriminado y sin supervisión médica, puede representar un riesgo para la salud de los consumidores”. Cofepris

¿Cómo identificar medicamentos falsificados?

Para evitar adquirir cualquier medicina pirata para la diabetes o bajar de peso, la Cofepris recomendó revisar los empaques y verificar que la información esté en español.

También pidió comprobar que los productos cuenten con registro sanitario y que las plumas precargadas no presenten signos de manipulación o alteración.

La dependencia llamó a evitar la compra de medicamentos en tianguis, mercados, establecimientos informales y otros puntos de venta en la vía pública.

En caso de comprar medicamentos por internet, es necesario verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por la autoridad.

¿Qué hacer si utilizaste Ozempic o Saxenda falsificado?

Si ya utilizaste alguno de los productos falsificados, la Cofepris recomendó acudir con un médico para recibir orientación sobre el tratamiento a seguir.

Las reacciones adversas pueden reportarse mediante la plataforma VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Asimismo, la autoridad solicitó a distribuidores y farmacias inmovilizar los productos identificados en la alerta y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.