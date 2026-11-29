Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La UNAM extendió una semana más la suspensión de actividades académicas presenciales en el Plantel Azcapotzalco, debido a los casos de varicela registrados en la comunidad escolar.

A través de un comunicado, la Dirección del plantel informó que, por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la universidad, las clases continuarán en línea para reforzar las medidas preventivas y la vigilancia epidemiológica.

De esta manera, el regreso a las actividades presenciales de estudiantes y personal académico está previsto para el lunes 7 de diciembre de 2026.

¿Por qué se extendieron las clases en línea en el CCH Azcapotzalco?

La decisión se tomó como seguimiento al comunicado emitido el pasado 24 de noviembre y con el propósito de reforzar las acciones de prevención ante los casos de varicela detectados en el plantel.

Durante el periodo de suspensión, las actividades académicas continuarán en modalidad virtual para dar continuidad al semestre y evitar rezagos escolares.

La Dirección también llamó a la comunidad estudiantil y académica a mantenerse informada mediante los canales oficiales del plantel y a continuar con las medidas preventivas correspondientes.

¿Cuándo regresan a clases presenciales en el Plantel Azcapotzalco?

De acuerdo con el aviso oficial, el regreso a las actividades presenciales está programado para el lunes 7 de diciembre de 2026, siempre que se mantengan las condiciones previstas por las autoridades universitarias.

Hasta entonces, las clases se desarrollarán en línea.

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