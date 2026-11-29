Estados seguirán registrando temperaturas bajo cero y nevadas. Foto: Cuartoscuro

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse este domingo 29 de noviembre. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó posibles nevadas o caída de aguanieve en zonas montañosas de tres entidades de México.

El fenómeno perderá fuerza durante este domingo hasta convertirse en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. No obstante, la llegada de los frentes fríos 9 y 10 prolongará las condiciones de frío, lluvias y heladas, con temperaturas de hasta -10 °C durante los próximos días.

¿En qué estados se prevén nevadas este domingo?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana de este domingo persistirían las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de las siguientes entidades:

Estado de México

Puebla

Veracruz

Pronóstico para caída de #Nieve o #Aguanieve, durante la mañana de este domingo ⬇️ pic.twitter.com/61OrYZWNAw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2026

El organismo también advirtió sobre la presencia de bancos de niebla y bajas temperaturas en regiones del norte, centro y oriente del territorio nacional.

Las nevadas podrían reducir la visibilidad y provocar superficies resbaladizas, mientras que las heladas podrían afectar instalaciones eléctricas y tuberías.

¿Cuándo se disipa la primera tormenta invernal de México?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la primera tormenta invernal se debilite este domingo 29 de noviembre de 2026, dejando de tener las características de este tipo de fenómeno meteorológico.

El sistema se convertirá en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que continuará su desplazamiento hacia el oriente del país.

Para el lunes 30 de noviembre, la vaguada se localizará sobre el occidente del Golfo de México, donde interactuará con el frente frío 9.

El martes 1 de diciembre, los remanentes de la tormenta invernal avanzarán sobre la península de Yucatán, donde todavía favorecerán la presencia de precipitaciones.

Por lo tanto, aunque la tormenta invernal dejará de existir como tal este domingo, sus efectos no desaparecerán de manera inmediata.

Frentes fríos 9 y 10 prolongarán las bajas temperaturas

El debilitamiento de la primera tormenta invernal no significará el fin de las bajas temperaturas en México.

El frente frío 9 ingresará este domingo por el norte y noreste del territorio nacional. Su masa de aire frío mantendrá las bajas temperaturas y favorecerá un evento de Norte.

Para el lunes 30 de noviembre, el sistema frontal avanzará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán.

Ese mismo día, el frente frío 10 se aproximará al noroeste del país, donde ocasionará lluvias y rachas de viento.

Entre el martes 1 y el miércoles 2 de diciembre, este nuevo sistema provocará un descenso de las temperaturas en el noroeste de México.

El pronóstico extendido del SMN contempla temperaturas mínimas de hasta -10 °C durante las madrugadas del lunes, martes y miércoles.

¿En qué estados se esperan temperaturas bajo cero este domingo?

El pronóstico meteorológico general, publicado a las 06:00 horas de este domingo, contempla temperaturas bajo cero en zonas serranas de 16 entidades.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

Chihuahua

Durango

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas:

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Oaxaca

¿Dónde lloverá este domingo 29 de noviembre?

A pesar del debilitamiento de la primera tormenta invernal, el SMN pronosticó precipitaciones de distinta intensidad en 14 entidades del país.

Para este día se pronostican #Lluvias muy fuertes en #Yucatán y #QuintanaRoo, y fuertes en otros 4 estados de la República Mexicana. Ve el #Pronóstico completo de precipitaciones en ⬇️ pic.twitter.com/BJz9Dbntya — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2026

Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros):

Yucatán (norte y este)

Quintana Roo (norte)

Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros):

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (oeste)

Puebla (sur)

Tabasco (este)

Campeche (norte y suroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros):

Veracruz

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros):

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la evolución de los sistemas meteorológicos que afectarán al país durante el inicio de diciembre.

Pronóstico del clima en CDMX y Edomex este domingo

Por la mañana, se registró cielo nublado y ambiente frío en el Valle de México, así como temperaturas muy bajas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas del Estado de México ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Durante la tarde, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

En la Ciudad de México se esperan las siguientes condiciones:

Temperatura mínima registrada: 8.8 °C en el Observatorio de Tacubaya.

8.8 °C en el Observatorio de Tacubaya. Temperatura máxima estimada: de 15 a 17 °C.

de 15 a 17 °C. Viento: del noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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