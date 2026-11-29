No hubo personas heridas en el accidente. Foto: UnoTV.

Tras una jornada de siete horas de labores ininterrumpidas bajo la lluvia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Estación Chalchicomula y de la Coordinación Estatal de Protección Civil lograron sofocar el incendio de una pipa que transportaba combustible la madrugada de este domingo en la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, a la altura del kilómetro 52 en la comunidad de las Palmas, perteneciente al municipio poblano de Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdán.

El siniestro se reportó la noche del sábado de manera inmediata a los cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes periciales, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra la pared de un puente, lo que originó el fuego. El exceso de velocidad y la lluvia de la zona provocaron el percance.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, el operador de la unidad logró salir por su propio pie presentando únicamente lesiones, sin que se reportaran otros vehículos involucrados ni víctimas que lamentar.

Contienen el fuego, pero siguen labores en la zona

Personal de Bomberos de Chalchicomula de Sesma y Protección Civil Estatal, emplearon equipo especializado para el combate de incendios con hidrocarburos, lo cual fue determinante para contener las llamas y enfriar la zona tras cerca de siete horas de maniobras.

La circulación en el tramo afectado estuvo parcialmente cerrada a la espera que concluyeran las labores para el retiro de la unidad siniestrada. Los trabajos han sido lentos debido a las condiciones de lluvia que prevalecen en la región durante el domingo.

Las autoridades reiteran el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la zona, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de viajar y reportar cualquier incidente a la línea de emergencias 911.

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