Reunión bilateral entre México y Canadá. Foto: SRE.

Como parte del seguimiento a los acuerdos comerciales entre México y Canadá, la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, acudió a Ottawa y Toronto, donde estrechó vínculos con los sectores empresariales y académicos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la subsecretaria visitó ambas ciudades canadienses, los días 26 y 27 de noviembre, en el marco de la reunión anual de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá.

En Ottawa, Cristina Planter copresidió la sesión de apertura de la reunión anual junto. con el viceministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Arun Thangaraj. Ambos destacaron la importancia del mecanismo bilateral para fortalecer la cooperación institucional y definir nuevas prioridades para estrechar la relación bilateral.

Hicieron un llamado a los grupos de trabajo participantes para concentrarse en cuatro pilares del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y, medio ambiente y sustentabilidad.

Esto serviría para “brindar resultados tangibles a las sociedades de ambos países”, indicó la Cancillería mexicana.

Además, Cristina Planter sostuvo reuniones con varios funcionarios canadienses de primer nivel, incluido el Parlamento, para impulsar la interlocución política entre México y Canadá.

COMUNICADO. "México y Canadá fortalecen el diálogo político y dan seguimiento a la implementación del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028".https://t.co/nFl4x0TUmR pic.twitter.com/T7EyPG4Zf8 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 28, 2026

Fortalecen vínculos económicos y académicos

Asimismo, la funcionaria se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Canadá y representantes del sector académico, de investigación e innovación en Ottawa, para impulsar el comercio, la inversión, la cooperación tecnológica y el intercambio entre estudiantes.

En Toronto, la subsecretaria se reunió con miembros del Consejo Canadiense para las Américas y representantes de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, para profundizar los vínculos económicos y académicos.

De igual manera, tuvo un encuentro con mujeres emprendedoras en el Consulado General de México en Toronto. Cristina Planter reconoció su labor en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

En su comunicado, la SRE indicó que esta visita fue en seguimiento a los acuerdos comerciales entre México y Canadá planteados durante la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney, en el marco de la APEC 2026.

Los acuerdos entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney

El 17 de noviembre, ambos mandatarios se reunieron en China, antes de arrancar formalmente la cumbre APEC 2026.

Durante el encuentro bilateral, los mandatarios evaluaron los resultados del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que en su primer año ha permitido concretar 32 acciones en materia de prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad.

Ambos coincidieron en ampliar el alcance de este plan y fortalecer la cooperación entre los dos países.

México y Canadá analizan la creación de nuevas rutas marítimas para ampliar el comercio. Los mandatarios revisaron propuestas de interconectividad.

Claudia Sheinbaum y Mark Carney reconocieron los resultados de esta colaboración y expresaron su interés en ampliar el trabajo conjunto durante los próximos años.

La Cancillería señaló que México es un proveedor estratégico para el mercado de Canadá en cuatro sectores:

Automotriz

Agroalimentario

Dispositivos médicos

Farmacéutico

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