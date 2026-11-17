Así quedó la casa tras la explosión por acumulación de gas. Foto: Cuartoscuro

Una explosión por acumulación de gas LP en una vivienda de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, dejó una mujer fallecida y cuatro personas que requirieron atención médica este lunes.

La explosión afectó cinco construcciones del inmueble y provocó daños en edificaciones cercanas. Según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, los primeros hallazgos apuntan a una posible acumulación de gas LP, aunque las investigaciones continúan para determinar su origen.

¿Cuáles son las señales de una fuga de gas en casa?

Una de las principales señales de alerta es percibir olor a gas, incluso cuando la estufa y otros aparatos no están funcionando.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX explica que una fuga ocurre cuando el gas LP o natural escapa sin control de un tanque, tubería o instalación.

Entre las señales y situaciones que debes revisar están:

Olor a gas: puede indicar que existe un escape en la instalación

puede indicar que existe un escape en la instalación Burbujas en conexiones: al aplicar agua jabonosa, su aparición puede revelar una fuga

al aplicar agua jabonosa, su aparición puede revelar una fuga Válvulas o conexiones dañadas: requieren revisión y reparación por personal especializado

requieren revisión y reparación por personal especializado Olor persistente: mientras continúe, puede existir riesgo de acumulación de gas

El gas LP puede concentrarse en espacios bajos, como sótanos y alcantarillas, debido a que sus vapores son más pesados que el aire.

¿Qué errores debes evitar si detectas una fuga de gas?

Ante una posible fuga, encender la luz, utilizar una flama o intentar reparar una conexión dañada puede aumentar el peligro.

De acuerdo con las recomendaciones oficiales de Protección Civil y Bomberos de la CDMX, estas acciones deben evitarse:

No enciendas ni apagues interruptores eléctricos: pueden producir chispas

pueden producir chispas No prendas cerillos, encendedores ni velas: una flama puede provocar un incendio o explosión

una flama puede provocar un incendio o explosión No utilices ventiladores eléctricos: tampoco deben accionarse aparatos eléctricos para dispersar el gas

tampoco deben accionarse aparatos eléctricos para dispersar el gas No intentes reparar conexiones dañadas: solicita la intervención de personal especializado

solicita la intervención de personal especializado No permanezcas en el inmueble: si percibes una fuga, sal a un lugar seguro

Tampoco debes utilizar fuego para buscar el punto donde se escapa el gas. La revisión de posibles fugas mediante agua jabonosa debe realizarse únicamente cuando las condiciones sean seguras.

¿Qué hacer si hay una fuga de gas en tu vivienda?

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México establece cinco acciones básicas para responder ante una fuga:

Cierra la llave del tanque de gas o la llave de paso, siempre que puedas hacerlo sin exponerte Ventila el lugar, abriendo puertas y ventanas si es seguro Evita cualquier contacto con corrientes eléctricas o fuentes de chispas Sal del inmueble y aléjate de la zona de riesgo Llama a los servicios de emergencia desde un lugar seguro

Las autoridades recomiendan no intentar controlar una fuga importante por cuenta propia y solicitar apoyo especializado.

¿Cómo prevenir una explosión por gas LP en casa?

Protección Civil de la CDMX recomendó revisar de manera periódica las instalaciones y atender cualquier desperfecto antes de que se convierta en una emergencia.

También es importante verificar las condiciones de las válvulas, conexiones y cilindros de gas LP.

Los Bomberos capitalinos advirtieron que los cilindros no deben arrastrarse, acostarse, voltearse ni utilizarse para colocar objetos encima.

En caso de detectar daños en la instalación, las reparaciones deben quedar a cargo de personal capacitado.

¿A qué número llamar por una fuga de gas en CDMX?

Si se detecta una fuga de gas se debe llamar a los siguientes números oficiales:

911: número de emergencias

número de emergencias 55 5768 3700: estación central del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX

Al realizar el reporte, se debe proporcionar la ubicación exacta, describir la emergencia y esperar a los equipos de atención en un lugar seguro.