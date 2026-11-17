La verdad detrás del supuesto apagón mundial de este 17 de noviembre | Foto: Pexels

Estados Unidos (EE.UU.) realizará este martes 17 de noviembre una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia y, a través de redes sociales, circularon rumores de que esto provocaría un apagón mundial.

Agencias gubernamentales estadounidenses pidieron a la población que no se alarme por la prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés). “Es solo una prueba”, afirmó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

¿Qué hay detrás de los rumores de un apagón mundial este 17 de noviembre?

La FEMA reconoció este lunes en un comunicado la existencia de “muchos rumores sobre la prueba del EAS“; sin embargo, aclaró que no ocasionará un apagón ni en EE.UU. ni en otra parte del mundo.

“No habrá apagones ni emergencias secretas”. FEMA

La autoridad estadounidense también aclaró que la prueba solo durará un minuto y los ciudadanos no tendrán que hacer nada. “Se trata de nuestra prueba rutinaria, exigida por ley, en la televisión y la radio aproximadamente a las 14:20, hora del este“, reiteró.

¿En qué consiste la prueba en EE.UU.?

La FEMA, en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) llevará a cabo su prueba del EAS, obligada por ley al menos una vez cada tres años, según un comunicado de prensa.

“Las pruebas operativas, como la que se realizará mañana (17 de noviembre), nos permiten identificar y solucionar posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”. FEMA

La prueba se llevará a cabo cerca de las 14:20 horas (ET) de este martes, cuando las emisoras de radio y televisión, los sistemas de cable, los proveedores de radio, los sistemas de cable, así como los proveedores de radio y televisión satelital de todo el país interrumpirán su programación normal.

En lugar de esto, todos los sistemas antes mencionados transmitirán un mensaje de prueba que, de antemano, dejará claro que es parte de un “test“, por lo que el público no requerirá de acciones.

“Cuando la prueba haya concluido, se reanudará la programación normal“, confirmó la FEMA.

¿Qué es el Sistema de Alerta de Emergencia de la FEMA?

Cabe señalar que el Sistema de Alerta de Emergencia de la FEMA es un sistema de alerta pública nacional compuesto por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y video por cable.

A través del EAS, el presidente de EE.UU. puede dirigirse al pueblo estadounidense o compartir información que salve vidas con el público durante una emergencia nacional, según la autoridad.

Cabe destacar que los sistemas de alerta y emergencia aseguran que se le brinde a la población la información crítica necesaria para estar segura. “Durante una emergencia, cada segundo es crucial”, dijo el administrador de FEMA, Cameron Hamilton.

¿Qué deben hacer los residentes en Estados Unidos ante el supuesto apagón?

La principal recomendación es no compartir publicaciones alarmantes sin comprobar previamente su procedencia. Cuando se trate de una notificación de emergencia, es importante identificar si corresponde a una alerta real o a un ejercicio de prueba.

Por lo tanto, escuchar una notificación el 17 de noviembre no será motivo para asumir que comenzó un apagón.

Los residentes pueden consultar los comunicados de FEMA para conocer cualquier actualización sobre el ejercicio. También es recomendable mantener las medidas habituales de preparación familiar, independientemente de los rumores que circulen en internet.

¿Y habrá un apagón en México?

Hasta el momento, no existe información oficial que indique que el simulacro del 17 de noviembre vaya a provocar fallas generalizadas en cajeros automáticos, servicios bancarios, internet o comercios en México.

La prueba anunciada por las autoridades estadounidenses se limita a verificar sus mecanismos de comunicación de emergencia, por lo tanto, no debe confundirse con una interrupción del servicio eléctrico ni con una alerta de contingencia para los hogares mexicanos.

Los Simpson y la teoría del apagón que circula en redes sociales

Los Simpson han sido considerados una referencia para supuestas predicciones en diversos capítulos y ahora que se anunció una interrupción en las señales de radio y televisión el próximo 17 de noviembre en Estados Unidos, en redes sociales se especula que es algo que ya había sido anticipado en el programa animado.

El episodio en cuestión forma parte de la temporada 35 y se denomina “It’s a Blunderful Life”, que se estrenó el 19 de noviembre de 2023.

En realidad, el título del episodio es un juego de palabras basado en el nombre de la clásica película navideña “It’s a Wonderful Life”, que se puede traducir como “Qué bello es vivir”. De esta manera, el nombre del capítulo termina siendo una parodia.

En este relato, Lisa y la familia Simpson se encuentran en una comida de Acción de Gracias, 60 años en el futuro.

En el episodio, Lisa muestra su diario con la fecha 17 de noviembre, acompañado de la frase: “Se aproxima una tormenta”.

Estos dos datos se han relacionado con un posible “apagón general”, debido a que Lisa recuerda que en aquel momento ocurrió un apagón en Springfield.

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