Se presenta como un refuerzo del aparato de políticas climáticas. Foto: AFP

El Gobierno de México presentó el Plan ADAPTAMX 1.0 este martes en la COP31 en Turquía, se trata del primer plan nacional de adaptación al cambio climático, que busca anticipar y paliar los efectos de sequías y lluvias torrenciales.

Incluye 33 medidas para adaptarse a los efectos del calentamiento global y, para su elaboración, fueron consultadas instituciones científicas, comunidades locales, estados y oenegés.

De dichas mediadas, 14 tienen que ver con las sequías, mientras que las otras 19 con el exceso de lluvias.

Una de ellas por ejemplo prevé impulsar la captación de agua de lluvia en viviendas ubicadas en las zonas con mayor riesgo de sequía.

México registra calentamiento de 3.2 grados

México ha experimentado un calentamiento de 3.2 grados centígrados por siglo, superior a la media global, según la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Celia Piguerón, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), durante un evento en Antalya, donde se celebra la COP31 hasta el próximo viernes, destacó que el país se está calentando “a un ritmo muy acelerado” y tiene “menos tiempo” para adaptarse.

“La adaptación va más allá de la agenda climática; está directamente relacionada con los riesgos para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico“, agregó Enrique Javier Ochoa, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

El Plan ADAPTAMX 1.0 se presenta como un refuerzo del aparato de políticas climáticas de México, que en 2012 se dotó de una Ley General de Cambio Climático.

Celia Piguerón destacó que el llamado Plan ADAPTAMX 1.0 es “un documento vivo“, que irá evolucionando conforme se ponga en marcha.

“Van a faltar muchas cosas” en un primer momento en ese documento, pero “en adaptación la mejora es continua“, mencionó el ambientalista Leonardo Morales Hernández, de Juventudes Interconectadas.

La secretaría de Medio Ambiente del Gobierno mexicano estima que entre 2018 y 2023, los fenómenos climáticos extremos le supusieron al país una pérdida de 7 mil 200 millones de dólares.

La agricultura, en particular, se vio afectada con una pérdida de mil 400 millones de dólares entre 1990 y 2023.

¿Qué es la COP31?

La COP31 es la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un encuentro internacional en el que representantes de distintos países negocian acuerdos y acciones para enfrentar la crisis climática.

Durante la cumbre se abordan temas como la reducción de emisiones contaminantes, el financiamiento y la adaptación a fenómenos extremos, como sequías e inundaciones.

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