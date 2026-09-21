Ibogaína: ¿qué es la sustancia de la que habló el hijo de Cindy Crawford antes de morir?

Presley Gerber falleció el domingo pasado a los 27 años. Foto: AFP

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, quien murió este domingo, había mencionado previamente que se habría sometido a una “dosis masiva de ibogaína”.

Habría sido en marzo cuando el joven modelo habló sobre este tratamiento experimental, relacionado con sus problemas de adicción a los opioides.

Sin embargo, cabe señalar que la ibogaína tiene un estatus legal distinto dependiendo del país y que su uso para tratar las adicciones continúa bajo investigación.

Aunque los primeros reportes señalan que el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber habría sufrido una sobredosis, hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas de su fallecimiento. Por ello, no existe información que permita establecer una relación entre la ibogaína y su muerte.

¿Qué es la ibogaína?

La ibogaína es una sustancia psicoactiva que se obtiene de un arbusto originario de las selvas tropicales de África Central.

El compuesto se concentra principalmente en la raíz de la planta, que puede triturarse para obtener un polvo o utilizarse para elaborar extractos, de acuerdo con información retomada de The New York Times.

Esta sustancia ha sido objeto de investigaciones por sus posibles efectos en personas con adicción a los opioides, particularmente por su potencial para disminuir los síntomas de abstinencia y reducir temporalmente el deseo de volver a consumir.

Sin embargo, los científicos todavía estudian cómo actúa exactamente en el cerebro y cuál podría ser su utilidad en el tratamiento de las adicciones.

Entre las hipótesis que se investigan se encuentra su interacción con distintos sistemas de neurotransmisores y con mecanismos relacionados con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones y funcionamiento.

¿Cuáles son los riesgos de la ibogaína?

Aunque la ibogaína continúa bajo investigación como posible herramienta para tratar algunos trastornos por consumo de sustancias, también existen preocupaciones sobre su seguridad.

Uno de los principales riesgos estudiados está relacionado con el corazón. La ibogaína puede prolongar el intervalo QT, una alteración de la actividad eléctrica cardiaca que puede favorecer arritmias ventriculares graves.

Una revisión publicada en 2026 en la revista científica Addiction señala que se han documentado casos de prolongación del QT y arritmias ventriculares potencialmente mortales asociados con el consumo de ibogaína.

El análisis también señala que estos eventos pueden presentarse con dosis utilizadas con fines terapéuticos y en personas sin antecedentes cardiacos conocidos. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Por ello, los investigadores consideran necesario evaluar los posibles riesgos cardiovasculares antes de determinar cómo podría utilizarse la sustancia con fines terapéuticos.

¿La ibogaína está aprobada para tratar las adicciones?

La ibogaína no cuenta con una aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) como tratamiento para las adicciones. Su posible utilidad terapéutica continúa en investigación.

En abril de 2026, la FDA informó que permitió avanzar en Estados Unidos un estudio clínico de fase 1 de noribogaína, un derivado de la ibogaína, para investigar su posible uso en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol.

La FDA aclaró que la autorización para avanzar con el estudio no significa que el producto haya sido aprobado ni que se haya demostrado que sea seguro o eficaz.

La agencia también publicó en julio de 2026 una guía para orientar el desarrollo de investigaciones clínicas sobre sustancias psicodélicas.

El documento contempla consideraciones para estudiar estos compuestos en diferentes enfermedades y trastornos, incluidos los relacionados con el consumo de sustancias.

Así, aunque la investigación científica continúa y algunos estudios exploran el potencial de la ibogaína y sus derivados para tratar determinados trastornos por consumo de sustancias, todavía no existe evidencia suficiente para considerarla un tratamiento establecido.

¿Qué dijo Presley Gerber sobre su consumo de ibogaína?

El propio Presley Gerber habló en redes sociales sobre el tratamiento con ibogaína al que se sometió meses antes de su muerte. De acuerdo con información de TVNotas, el procedimiento se realizó en Cancún.

En una publicación relacionada con el proceso, el modelo escribió: “Pre-dosis de ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizada, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así”.

La publicación muestra que Gerber habló abiertamente de su experiencia con la sustancia, aunque sus declaraciones no permiten determinar por sí mismas cuál fue el efecto del tratamiento en su proceso de recuperación.

¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber?

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en California, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.

La Policía investiga el fallecimiento como una posible sobredosis y no ha señalado indicios de homicidio. Sin embargo, el médico forense del condado de Los Ángeles todavía no ha establecido oficialmente la causa de muerte.

La autopsia ya fue realizada, pero tanto la causa como la manera de muerte quedaron diferidas mientras continúan los análisis correspondientes.

“La familia pide que se respete su intimidad en esta difícil situación”, indicó el agente de Cindy Crawford, citado por medios como CNN y TMZ.

Nacido en 1999 en California, Presley Gerber era uno de los dos hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Al igual que su hermana Kaia Gerber, comenzó desde joven en el mundo del modelaje.

En los últimos años, habló públicamente en redes sociales sobre sus problemas de consumo de sustancias y sus experiencias relacionadas con la salud mental.

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