Secretario de Obras de Uruapan declara ante Fiscalía por caso Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán. Foto: Uno TV

El secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Esteban Constantino Magaña, acudió este lunes a declarar ante la Fiscalía General de Michoacán, luego de desatender al menos dos citatorios previos relacionados con la investigación por la muerte del exalcalde Carlos Manzo.

Comparece ante Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso

Constantino Magaña arribó alrededor de las 11:00 de la mañana al área de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, donde actualmente rinde su declaración ante el agente del Ministerio Público.

El funcionario municipal fue citado en al menos dos ocasiones por la autoridad estatal; sin embargo, no acudió y, en su lugar, envió a su representante legal.

¿Por qué fue citado Esteban Constantino Magaña?

Su comparecencia ocurre después de la ampliación de declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, quien solicitó investigar la relación entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo.

Además, Constantino Magaña es señalado por presuntamente haber acompañado a Carlos Manzo en la ambulancia que trasladó al exalcalde, aún con vida, al hospital Fray Juan de San Miguel.

De acuerdo con lo señalado en la investigación, posteriormente habría participado, junto con el jefe de escoltas, José Manuel Jiménez Aranda, en el retiro de los equipos celulares del exalcalde, después de que se confirmó su fallecimiento.

Investigación por la muerte de Carlos Manzo

La declaración de Esteban Constantino Magaña forma parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía de Michoacán para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Carlos Manzo y las actuaciones posteriores al traslado del exalcalde al hospital.

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