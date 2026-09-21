Sinaloa y crimen organizado: ¿qué hace el Estado?

Para Pamela Cerdeira, la discusión sobre la injerencia extranjera volvió a colocarse en el centro del debate a raíz de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la violencia en Sinaloa. Recientemente, la mandataria atribuyó parte del origen de la crisis de violencia en el estado a la intervención extranjera relacionada con la captura de Ismael el “Mayo” Zambada.

Sin embargo, lo relevante es que este argumento haya sido planteado precisamente en Sinaloa, una entidad que enfrenta desde 2024 una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa y que mantiene una crisis de seguridad.

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