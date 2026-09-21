Chimalhuacán ofrece descuentos para regularizar y escriturar viviendas

En Chimalhuacán dan opciones para regularizar el predio. Foto: Cuartoscuro

Las familias de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), podrán acceder a subsidios, condonaciones y descuentos para regularizar y escriturar sus viviendas, luego de que el Ayuntamiento aprobó adherirse al Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas, coordinado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

El objetivo del programa es reducir los costos y facilitar los trámites necesarios para que los propietarios puedan obtener certeza jurídica sobre sus viviendas. Para concentrar y dar seguimiento a los procedimientos, el municipio implementará una Ventanilla Única Municipal.

¿Qué beneficios habrá para regularizar una vivienda en Chimalhuacán?

Los apoyos contemplan descuentos y condonaciones en diferentes trámites y servicios municipales.



En Desarrollo Urbano habrá un subsidio de 50% en los trámites de Uso de Suelo, Alineamiento y Número Oficial.



En materia de Protección Civil, se aplicará un subsidio de 50% en la evaluación de seguridad o factibilidad de riesgo, además de una condonación de 100% en recargos y accesorios.



Por parte de Tesorería, se contempla un subsidio de 50% en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y en el predial del ejercicio vigente. También habrá un subsidio de 100% en la Constancia de No Adeudo Predial y el Certificado de Aportación de Mejoras.



Además, se condonarán al 100% recargos, multas y otros accesorios relacionados con el ISAI y adeudos prediales.

¿Qué pasa con los adeudos de agua?

El programa también contempla beneficios para usuarios de ODAPAS. Habrá un subsidio de 100% en contribuciones de agua potable, drenaje y alcantarillado correspondientes de 2021 a 2025, así como condonación total de recargos, multas y accesorios de esos adeudos.

También se contempla una bonificación de 34% en la contratación de los servicios de agua potable y drenaje.

¿Cuánto se puede ahorrar?

El monto depende del valor catastral y de la situación particular de cada predio. Como ejemplo, el Ayuntamiento señaló que un caso de uso doméstico con un adeudo aproximado de 38 mil pesos por agua podría reducirse a alrededor de 7 mil 526 pesos al aplicar los beneficios correspondientes.

Durante la sesión, la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez destacó que la iniciativa busca reducir tiempos y costos, particularmente para las familias del Ejido de Santa María, donde, de acuerdo con el Ayuntamiento, alrededor de 43 mil familias buscan regularizar sus propiedades.

El gobierno municipal señaló que la medida busca facilitar el acceso a la regularización y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias de Chimalhuacán.

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