Chimalhuacán ofrece descuentos para regularizar y escriturar viviendas
Las familias de Chimalhuacán podrán acceder a subsidios, condonaciones y descuentos para regularizar y escriturar sus viviendas.
Las familias de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), podrán acceder a subsidios, condonaciones y descuentos para regularizar y escriturar sus viviendas, luego de que el Ayuntamiento aprobó adherirse al Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas, coordinado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
El objetivo del programa es reducir los costos y facilitar los trámites necesarios para que los propietarios puedan obtener certeza jurídica sobre sus viviendas. Para concentrar y dar seguimiento a los procedimientos, el municipio implementará una Ventanilla Única Municipal.
¿Qué beneficios habrá para regularizar una vivienda en Chimalhuacán?
- Los apoyos contemplan descuentos y condonaciones en diferentes trámites y servicios municipales.
- En Desarrollo Urbano habrá un subsidio de 50% en los trámites de Uso de Suelo, Alineamiento y Número Oficial.
- En materia de Protección Civil, se aplicará un subsidio de 50% en la evaluación de seguridad o factibilidad de riesgo, además de una condonación de 100% en recargos y accesorios.
- Por parte de Tesorería, se contempla un subsidio de 50% en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y en el predial del ejercicio vigente. También habrá un subsidio de 100% en la Constancia de No Adeudo Predial y el Certificado de Aportación de Mejoras.
- Además, se condonarán al 100% recargos, multas y otros accesorios relacionados con el ISAI y adeudos prediales.
¿Qué pasa con los adeudos de agua?
El programa también contempla beneficios para usuarios de ODAPAS. Habrá un subsidio de 100% en contribuciones de agua potable, drenaje y alcantarillado correspondientes de 2021 a 2025, así como condonación total de recargos, multas y accesorios de esos adeudos.
- También se contempla una bonificación de 34% en la contratación de los servicios de agua potable y drenaje.
¿Cuánto se puede ahorrar?
El monto depende del valor catastral y de la situación particular de cada predio. Como ejemplo, el Ayuntamiento señaló que un caso de uso doméstico con un adeudo aproximado de 38 mil pesos por agua podría reducirse a alrededor de 7 mil 526 pesos al aplicar los beneficios correspondientes.
Durante la sesión, la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez destacó que la iniciativa busca reducir tiempos y costos, particularmente para las familias del Ejido de Santa María, donde, de acuerdo con el Ayuntamiento, alrededor de 43 mil familias buscan regularizar sus propiedades.
- El gobierno municipal señaló que la medida busca facilitar el acceso a la regularización y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias de Chimalhuacán.
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