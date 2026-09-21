Paramount está cerca de comprar Warner Bros; logra histórico acuerdo 

Paramount y su fusión con Warner Bros. Discovery Foto: AFP

Paramount Skydance logró desbloquear su adquisición de Warner Bros. Discovery por valor de 110 mil millones de dólares, según informó Reuters. La casa productora llegó a un acuerdo con California y otros 11 estados que la habían demandado para bloquear dicha fusión.

La operación fue bloqueada en junio luego de que se le acusará a la productora de prácticas monopólicas, ya que también son dueños de medios como CNN y CBS.

Según lo que se ha informado, Paramount Skydance acordó crear consejos editoriales que sean independientes para CNN y CBS; con esto se mantendría la independencia de operaciones informativas.

En el caso de los estrenos de películas, Paramount se comprometió a estrenar alrededor de 30 cintas en la pantalla grande y no solo vía streaming, de lo contrario sería acreedor a una multa de 30 millones.

Aunque la fuente informó sobre esta situación, ni Paramount Skydance ni Warner Bros. Discovery han mencionado nada al respecto.

¿Cómo se desbloquea la fusión de Paramount y Warner Bros.?

El acuerdo entre Paramount y los estados que habían demandado para bloquear la adquisición y fusión era el obstáculo para dar pie a que un mismo propietario tuviera dos grandes estudios de Hollywood, servicios de streaming y operaciones de noticias por cable.

La fuente revela entre las condiciones una inversión de mil 500 millones de dólares (8 mil 611 millones, 850 mil pesos aproximadamente) en producción en el estado. También establece mantener los terrenos de los estudios y cumplir el compromiso de los estrenos por año.

Una coalición de 12 fiscales generales estatales presentó la demanda en julio, bajo el argumento de que la fusión reduciría la competencia y podría permitir un aumento en los precios.

Cabe destacar que esto ayuda a Paramount a evitar un pago de 7 millones de dólares (120 millones, 566 mil pesos aproximadamente) diarios a los accionistas de Warner Bros. Esto ocurriría después del 30 de septiembre si la operación continúa sin cerrarse.

Un punto importante es que los reguladores antimonopolio de otras jurisdicciones a nivel mundial ya han aprobado la fusión.

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