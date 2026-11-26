¿Link falso en Black Friday? Actúa así para evitar el robo de tus datos
Especialistas en ciberseguridad comparten recomendaciones para identificar enlaces falsos durante el Black Friday y explican cómo actuar si diste clic en uno.
Si viste una oferta demasiado buena para ser real este Black Friday o Cyber Monday, ten cuidado: podría tratarse de una trampa de los ciberdelincuentes. De acuerdo con especialistas en seguridad digital, la mayoría de estos fraudes llegan a través de enlaces falsos enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales.
Iván Ramos, experto en ciberseguridad, advierte que la regla principal es desconfiar de cualquier promoción que ofrezca productos a costos fuera de la realidad.
“No confiar en ningún enlace que recibas por mensaje, por WhatsApp, por redes sociales; todas aquellas promociones y links que te llegan para comprar algo a un precio irracional, seguramente es fraude, hay una probabilidad muy alta de que sea una estafa”, señaló el especialista.
¿Qué hacer si ya le picaste a un enlace sospechoso?
Si caíste en la trampa y diste clic, no entres en pánico. Actuar en los primeros segundos es clave para frenar el robo de información o dinero. La firma de ciberseguridad F5 Latam recomienda estos pasos inmediatos:
- No compartas datos de tus tarjetas bancarias.
- Cierra la página o pestaña del navegador de inmediato.
- Cambia tus contraseñas principales, especialmente las de tus cuentas bancarias y correo electrónico.
- Revisa tus movimientos bancarios para detectar cualquier cargo no reconocido.
Herramientas y hábitos para comprar seguro
Para prevenir caer en sitios apócrifos (fake), los expertos recomiendan apoyarse en verificadores de URL —herramientas que utilizan inteligencia artificial para rastrear páginas fraudulentas o software malicioso antes de que el usuario ingrese sus datos—.
“Cuando se te pasa y creíste en el link y le das clic, el sistema te dice: ‘no te voy a dejar ir, cuidado porque este no es un link válido, te está diciendo que es un e-commerce, pero es un sitio fake'”, explicó Iván Ramos sobre el funcionamiento de estos filtros.
Además, toma en cuenta estas dos medidas clave antes de pagar:
- Usa tarjetas bancarias digitales: Están diseñadas específicamente para el comercio electrónico; su código de seguridad (CVV) es dinámico y vence tras cada operación, lo que impide que tus datos sean reutilizados en caso de una filtración.
- Busca directo en sitios oficiales: Si te interesa un producto, abre tu navegador o la aplicación oficial de la tienda y búscalo directamente ahí, evitando entrar desde enlaces reenviados por WhatsApp o redes sociales.
En esta temporada de descuentos, la recomendación de los especialistas es clara: desconfía de la oferta perfecta, porque en el Black Friday la mejor promoción es la que no pone en riesgo tu dinero.
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