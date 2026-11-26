Noticias de hoy 26 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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La presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó de “injerencia” que la DEA habilitara una línea directa para que ciudadanos mexicanos denuncien a funcionarios públicos y redes vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
El Inegi informó que el desempleo en México aumentó de 2.6 a 3% anual en octubre de 2026, con más de un millón 850 mil personas sin trabajo. La población de 25 a 44 años registró el mayor incremento de desocupados.
Un sismo de magnitud 5.7 sacudió Cabo San Lucas en Baja California Sur la mañana de este jueves. Unidades de Protección Civil estatal y municipal realizaron una evaluación para atender cualquier afectación.
La FIFA confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. Sin embargo, los archivos del proyecto FIFA Forward Enterprise no fueron comprometidos.
La FGR solicitó formalmente a España la extradición de Inés Gómez Mont, quien enfrenta tres órdenes de aprehensión en México y fue deportada de Estados Unidos tras ser detenida en Florida por cuestiones migratorias.
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