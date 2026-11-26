Sheinbaum responde

La presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó de “injerencia” que la DEA habilitara una línea directa para que ciudadanos mexicanos denuncien a funcionarios públicos y redes vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Desempleo en México

El Inegi informó que el desempleo en México aumentó de 2.6 a 3% anual en octubre de 2026, con más de un millón 850 mil personas sin trabajo. La población de 25 a 44 años registró el mayor incremento de desocupados.

Sismo en BCS

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió Cabo San Lucas en Baja California Sur la mañana de este jueves. Unidades de Protección Civil estatal y municipal realizaron una evaluación para atender cualquier afectación.

FIFA sufre ciberataque

La FIFA confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. Sin embargo, los archivos del proyecto FIFA Forward Enterprise no fueron comprometidos.

Inés Gómez Mont

La FGR solicitó formalmente a España la extradición de Inés Gómez Mont, quien enfrenta tres órdenes de aprehensión en México y fue deportada de Estados Unidos tras ser detenida en Florida por cuestiones migratorias.

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