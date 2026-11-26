Ventarrones vuelcan e incendian tráiler en La Ventosa, Oaxaca
El accidente dejó cuantiosos daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.
Los intensos ventarrones que azotan la región del Istmo de Tehuantepec provocaron un aparatoso accidente en La Ventosa, Oaxaca, donde un tráiler volcó y posteriormente se incendió.
Accidente en La Ventosa
Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero La Ventosa-La Venta, donde las fuertes ráfagas de viento, generadas por el frente frío número 8, ocasionaron que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, provocando su volcadura e incendio.
- El accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.
Ante estas condiciones climatológicas, autoridades de Protección Civil exhortaron a los transportistas, principalmente a quienes conducen unidades de carga, a extremar precauciones y evitar circular por esta zona cuando las ráfagas de viento representen un riesgo.
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