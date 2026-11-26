El tráiler volcó por los intensos vientos. Foto: Rusvel Rasgado

Los intensos ventarrones que azotan la región del Istmo de Tehuantepec provocaron un aparatoso accidente en La Ventosa, Oaxaca, donde un tráiler volcó y posteriormente se incendió.

Accidente en La Ventosa

Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero La Ventosa-La Venta, donde las fuertes ráfagas de viento, generadas por el frente frío número 8, ocasionaron que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, provocando su volcadura e incendio.

El accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.

Ante estas condiciones climatológicas, autoridades de Protección Civil exhortaron a los transportistas, principalmente a quienes conducen unidades de carga, a extremar precauciones y evitar circular por esta zona cuando las ráfagas de viento representen un riesgo.

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