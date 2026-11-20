Black Friday y Cybermonday se acercan. Foto: AFP

Las ofertas no paran y después del Buen Fin 2026, llega el Black Friday y el Cyber Monday, el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, respectivamente, fechas en las que también se esperan descuentos en varios artículos. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da recomendaciones para evitar compras que puedan convertirse en un dolor de cabeza.

Qué revisar durante Black Friday y el Cyber Monday

En ediciones anteriores, la Profeco ha señalado que, para ayudar a las personas consumidoras, se ha puesto en marcha Monitoreo de Tiendas Virtuales, una herramienta que permite revisar si los comercios digitales cumplen con información básica para realizar compras seguras.

En este sitio puedes verificar si el proveedor:

Cuenta con medios de contacto.

Muestra el monto total a pagar y utiliza moneda nacional.

Informa las características de los productos o servicios.

Cuenta con aviso de privacidad.

Puedes consultar la herramienta en: https://burocomercial.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/

La dependencia también recomienda comprobar que la dirección de internet corresponda al vendedor y que incluya el protocolo de seguridad: https://. Además, es importante revisar que las características y descripciones de los productos sean claras.

¿Qué debes revisar antes de pagar?

Antes de completar una compra, verifica los siguientes puntos:

Costos de envío y fecha estimada de entrega.

Términos y condiciones de la operación.

Cargos adicionales y formas de pago.

Garantías y servicio.

Políticas de cambio o devolución.

Para comprobar si un descuento realmente representa una oferta, también puedes utilizar la herramienta Quién es quién en los precios, disponible en https://qqp.profeco.gob.mx/.

¿Qué hacer si tienes un problema con tu compra?

Después de comprar, conserva capturas de pantalla, comprobantes de pago y confirmaciones del pedido. Estos documentos pueden servir como evidencia en caso de presentar una reclamación.

Si un proveedor no respeta tus derechos, puedes contactar a la Profeco mediante los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

55 5568 8722 y 800 468 8722. X: @AtencionProfeco y @Profeco.

@AtencionProfeco y @Profeco. Facebook: Profeco Oficial.

Profeco Oficial. Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

La dependencia recordó que las empresas que venden productos o servicios por internet en México deben respetar los derechos de las personas consumidoras.

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