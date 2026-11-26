Comisario de Teuchitlán muere tras volcadura Foto: Omar Hernández

El director de Seguridad Pública de Teuchitlán, Jalisco, Manuel Alejandro Huerta Gutiérrez, fue localizado sin vida este jueves, luego de que su camioneta volcara en la carretera a Ahualulco del Mercado, en el tramo El Refugio–San Marcos, a la altura de La Estanzuela.

Se desconocía el paradero del director

El paradero del mando policial era desconocido hasta que los servicios de emergencia recibieron una llamada de un testigo anónimo, quien reportó que sujetos armados, a bordo de dos camionetas, presuntamente habían privado de la libertad al funcionario y a otras seis personas.

Localizan camioneta volcada y rescatan a dos escoltas en Teuchitlán

Durante las labores de búsqueda, policías encontraron la camioneta particular del director de Seguridad Pública siniestrada. En el interior también estaban dos elementos de la corporación que fungían como sus escoltas.

Ambos oficiales fueron rescatados y trasladados de urgencia por personal de Protección Civil y Bomberos de Tala a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ese municipio.

El cuerpo de Huerta Gutiérrez fue localizado posteriormente, cuando una grúa retiraba la camioneta. Según los primeros reportes, se encontraba atrapado entre rocas y pastizales.

Fiscalía de Jalisco investiga muerte del mando policial

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan determinar si la muerte del funcionario fue consecuencia de un accidente de tránsito o si estuvo relacionada con un posible ataque o una privación ilegal de la libertad previa.

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