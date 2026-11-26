La discusión sobre cómo se define la mayoría en la Cámara de Diputados ya genera tensiones rumbo a las elecciones de 2027, incluso antes de que se conozcan muchas de las candidaturas, señaló Javier Solórzano en su colaboración para UnoTV. El analista planteó si el reparto de escaños debe considerar los votos que obtiene cada partido o los resultados de las alianzas electorales.

Alianzas y plurinominales en la Cámara de Diputados

Solórzano puso como ejemplo al Partido Verde, que, según explicó, obtuvo varios diputados plurinominales debido a su alianza. A su juicio, ese caso ilustra la diferencia entre el respaldo electoral de un partido y el número de escaños que puede alcanzar al competir en alianza.

«En sentido estricto, la alianza no representa lo que cada partido tiene».

El analista retomó esa discusión al cierre de su colaboración con un ejemplo sobre la diferencia entre votos y curules. Planteó el caso de una fuerza con el 54 % de los votos y el 70 % de los escaños en la Cámara de Diputados para preguntar si la mayoría debería calcularse partido por partido.

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