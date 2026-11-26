La UNAM ya incorpora herramientas de IA. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que la inteligencia artificial (IA) puede contribuir a la enseñanza, la investigación y otras actividades universitarias, pero advierte que su utilización debe estar acompañada de supervisión humana, criterios claros y límites que protejan los derechos de las personas y la integridad académica.

La postura fue expuesta por el rector Leonardo Lomelí Vanegas durante el foro “La UNAM frente a los dilemas de la inteligencia artificial”, realizado los días 24 y 25 de noviembre en Ciudad Universitaria, donde más de 200 especialistas participaron en 12 mesas de discusión para analizar los desafíos y las oportunidades de esta tecnología.

“El lugar que la IA ocupe en la Universidad dependerá de las prioridades que fijemos y de los límites que decidamos establecer”, señaló el rector, quien planteó que la institución debe evaluar cada aplicación de acuerdo con sus posibles beneficios y riesgos.

¿Cómo plantea la UNAM utilizar la inteligencia artificial?

La Universidad ya incorpora herramientas de IA en distintas actividades, como la enseñanza, el análisis de información, el diagnóstico clínico y la conservación de colecciones.

Sin embargo, Lomelí Vanegas señaló que no basta con adoptar estas tecnologías, también es necesario conocer sus márgenes de error y establecer mecanismos de supervisión adecuados para cada caso.

En el ámbito educativo, uno de los principales retos consiste en definir qué tipo de asistencia pueden recibir los estudiantes mediante estas herramientas y cómo se evaluará su participación en las actividades académicas.

Esto implica discutir hasta dónde puede utilizarse la IA como apoyo para aprender, investigar o resolver tareas, sin que sustituya el trabajo intelectual de los alumnos ni comprometa la integridad académica.

El rector también consideró necesario establecer qué instancia será responsable y qué mecanismos permitirán solicitar una revisión cuando el uso de estos sistemas tenga consecuencias sobre los derechos o las trayectorias académicas de integrantes de la comunidad universitaria.

La UNAM ya desarrolla proyectos relacionados con inteligencia artificial

La discusión sobre el uso de esta tecnología también parte de las capacidades que la Universidad ha construido durante años.

Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), informó que 103 entidades universitarias reportaron más de mil 300 actividades relacionadas con IA.

Entre ellas se encuentran más de 650 cursos, diplomados y programas educativos, desde bachillerato hasta posgrado; 251 líneas y proyectos de investigación, así como más de 50 laboratorios, seminarios y grupos de trabajo.

Además, las entidades reportaron 110 desarrollos propios, entre ellos herramientas para procesar lenguas indígenas. También identificaron 19 códigos o lineamientos y 49 políticas y guías relacionadas con el desarrollo y uso ético de esta tecnología.

Durante el foro, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, destacó que la Universidad lleva décadas generando conocimientos, herramientas y capacidades vinculadas con la inteligencia artificial.

Al clausurar el encuentro, señaló que uno de los objetivos es recuperar las ideas de los distintos sectores de la comunidad universitaria para construir una visión colectiva sobre el futuro de esta tecnología en la institución.

¿Por qué la UNAM considera importante mantener la supervisión humana?

Además de establecer reglas para su utilización, los especialistas que participaron en el foro coincidieron en que la IA debe mantenerse como una herramienta al servicio de las personas.

Luis Alberto Pineda Cortés, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), explicó que estos sistemas ejecutan instrucciones, pero no comprenden ni tienen conciencia como los seres humanos.

Por ello, consideró que su aprovechamiento requiere personas con una formación sólida, visión amplia y espíritu crítico.

También propuso crear un instituto de investigación en inteligencia artificial dentro de la UNAM que reúna distintas disciplinas y permita desarrollar una agenda propia. Se trata de una propuesta del investigador, no de una decisión anunciada por la Universidad.

Por su parte, Itzul Girón, fundadora y directora general de Celestial Dynamics, planteó que México necesita una estrategia para definir qué problemas busca resolver con IA y cómo aprovechar sus datos en áreas como salud, educación, seguridad y servicios públicos.

La especialista también destacó la importancia de fortalecer la soberanía tecnológica, es decir, desarrollar capacidades propias para crear, evaluar y controlar estas herramientas, en lugar de depender exclusivamente de soluciones externas.

Otros participantes advirtieron sobre los riesgos de delegar demasiadas actividades intelectuales en la IA. Ricardo Baeza Yates, exdirectivo de Yahoo Labs, abordó el fenómeno de la llamada rendición cognitiva, relacionado con la pérdida de capacidades cuando las personas dependen excesivamente de estas herramientas.

En ese sentido, la discusión universitaria también puso sobre la mesa la necesidad de enseñar a utilizar la IA sin abandonar el pensamiento crítico ni la capacidad de comprender y evaluar la información que produce.

¿Qué sigue para la UNAM en materia de inteligencia artificial?

El foro forma parte de un proceso para reunir propuestas y definir cómo debe actuar la Universidad frente a los cambios que plantea esta tecnología.

Los resultados de las mesas de discusión serán considerados en el trabajo del Comité Académico Interdisciplinario, que asesora al Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial. Este último deberá valorar las conclusiones y definir las acciones de seguimiento.

Por ahora, la postura expresada por las autoridades universitarias apunta a aprovechar las posibilidades de la IA en la enseñanza, la investigación y otras actividades, pero sin dejar de lado la evaluación de sus resultados, la protección de los derechos y la responsabilidad humana.

Como resumió la secretaria de Desarrollo Institucional, el desafío es construir una visión universitaria que tome en cuenta a su comunidad y permita democratizar el acceso a estas herramientas.

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