El 21 de noviembre mataron al sobrino de Caro Quintero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Juan Pablo Quintero Navidad, alias el “25” y sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, rentaba una casa en Puebla desde hace seis meses y se hacía pasar por notario con residencia en la Ciudad de México (CDMX), informó Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

¿Qué más se sabe del sobrino de Caro Quintero?

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información recabada entre los vecinos, el hombre se presentaba como notario que vivía en la capital del país. Sin embargo, aclaró que las autoridades no pueden asegurar que residiera en Puebla, pues consideran que acudía ocasionalmente a la entidad.

“Esta persona no tenía ninguna propiedad en el estado. La casa en que vivía era rentada, tenía seis meses de haber rentado la casa y, por la información que nosotros recabamos entre los vecinos, él se hacía pasar como notario que radicaba en la Ciudad de México, iba y venía”, declaró.

Sánchez González también reveló que el año pasado dos hijos de Quintero Navidad fueron asesinados en el Estado de México y que, de acuerdo con la información que tenían las autoridades, pertenecían a una célula delictiva de “Los Caborca”.

Pese a estos antecedentes, el secretario señaló que no tienen conocimiento de que el grupo al que estaba relacionado operara en Puebla. También explicó que algunas familias de personas vinculadas con la delincuencia llegan a la entidad para que sus hijos estudien, debido a la amplia oferta educativa.

Como ejemplo, recordó la detención de Sergio Villarreal Barragán, alias el “Grande”, en 2008, en el fraccionamiento Puerta de Hierro. Además, destacó que existe coordinación con autoridades federales para intercambiar información y dar seguimiento a este tipo de casos.

El funcionario consideró que también es necesario reforzar los controles sobre los arrendamientos para tener mayor conocimiento de las personas que habitan en las viviendas. Añadió que la información obtenida mediante el dron ya fue proporcionada a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Matan a sobrino de Caro Quintero

El doble homicidio ocurrió la tarde del 21 de noviembre, cerca del clúster Parque Michoacán, en Lomas de Angelópolis. Días después, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, presentó la cronología de la agresión y señaló que Juan Pablo Quintero Navidad no operaba en la entidad.

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