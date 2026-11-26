Presentación de la medalla y playera. Foto: Gobierno de Puebla

La presentación de la playera y la medalla oficial “Por Amor a Puebla” marca la recta final de los preparativos del Maratón Internacional de Puebla 2026, que se realizará el próximo 29 de noviembre con cuatro distancias y convocatoria para corredores nacionales y extranjeros.

Bajo el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier, esta competencia fortalece la proyección de la entidad como epicentro del deporte, en una estrategia que reconoce la actividad física como herramienta de bienestar, integración social y desarrollo del talento deportivo.

La encargada de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, Alejandra Rodríguez Machorro, señaló que, por instrucción del mandatario estatal, se impulsan eventos deportivos de alcance estatal, nacional e internacional que fortalecen la salud, la cohesión social y el orgullo de pertenencia. Destacó que un maratón representa mucho más que recorrer 42.195 kilómetros, pues implica disciplina, preparación, perseverancia y la capacidad de superar los propios límites.

La competencia está diseñada para todas las personas, desde quienes comienzan a correr hasta atletas de alto rendimiento, mediante cuatro distancias: 5, 10, 21 y 42.195 kilómetros.

Presentan medalla y playera conmemorativa del Maratón Internacional de Puebla 2026

Por su parte, el asesor deportivo de la dependencia, Roberto Ruiz Esparza, presentó la playera oficial, cuyo diseño sobrio incorpora los volcanes que rodean a Puebla y un sol que simboliza la llegada a la meta. También dio a conocer las medallas, elaboradas en dos tamaños, seis centímetros para las distancias de 5 y 10 kilómetros, y ocho centímetros para medio maratón y maratón. En su diseño destacan la Catedral de Puebla, la Talavera, los volcanes, el Popocatépetl y los Fuertes de Loreto y Guadalupe, elementos que representan el patrimonio, la cultura y la identidad de la entidad.

Ruiz Esparza explicó que la medalla tendrá un carácter coleccionable durante cinco ediciones del maratón, cada pieza representará una parte de un corazón que podrá completarse al participar en las cinco competencias, como símbolo de la identidad “Por Amor a Puebla”.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien estableció el deporte como política de Estado e impulsó la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud y la Universidad del Deporte, instituciones que contribuirán a la formación integral de atletas y al desarrollo de futuras campeonas y campeones.

Añadió que el kit de participación incluirá playera, morral para guardarropa y otros artículos, entre ellos una banda para la cabeza y productos de hidratación proporcionados por patrocinadores.

Este fin de semana se realiza el Maratón Internacional de Puebla 2026

El Maratón Internacional de Puebla 2026 se realizará el domingo 29 de noviembre. La primera salida está programada a las 6:25 horas y los cierres viales comenzarán aproximadamente a las 5:50 horas, las dependencias correspondientes darán a conocer las calles y avenidas que tendrán restricciones y las alternativas de circulación.

La entrega de kits será los días 26, 27 y 28 de noviembre, de 9:30 a 16:00 horas, en el Auditorio Metropolitano. Como parte de la atención a las y los corredores, se instalarán puntos de animación con música, botargas y cuatro marching bands, además de un espacio especial en la zona de Atlixcáyotl y bulevar Las Torres, donde se brindará acompañamiento durante el recorrido.

El asesor deportivo destacó que la participación de atletas nacionales y extranjeros, incluidos corredores de Kenia interesados en competir, fortalecerá el carácter internacional del encuentro y contribuirá a la actividad turística y económica de Puebla.

En los testimonios, Irene Huerta, integrante de las Vaki Runners, y Liliana Cosmo Ojeda, corredora con causa del equipo China Poblana Corre con Causa, reconocieron el impulso a las actividades deportivas y el crecimiento de la comunidad runner en la entidad. Destacaron la importancia de que más personas, niñas, niños, jóvenes y adultos, se integren a estas competencias, ya sea como participantes o mediante porras para apoyar a quienes enfrentan el reto de correr.

Ambas resaltaron el diseño de la medalla coleccionable e invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta fiesta deportiva que fortalece la convivencia, la salud y el orgullo de pertenecer a Puebla.

El Gobierno del estado refrenda su compromiso de generar oportunidades para la práctica deportiva y consolidar a la entidad como referente nacional e internacional en esta materia.

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