Foto: Cuartoscuro

Las posadas en México se celebran durante nueve días consecutivos como parte de las tradiciones que anteceden a la Navidad. En 2026, comenzarán el miércoles 16 de diciembre y concluirán el jueves 24, en Nochebuena.

La celebración se realiza mediante reuniones familiares, vecinales o comunitarias en las que se recrea la petición de alojamiento de los peregrinos. Aunque las actividades pueden variar dependiendo de la región, las nueve noches mantienen su significado religioso y cultural.

16 de diciembre: primera posada

primera posada 17 de diciembre: segunda posada

segunda posada 18 de diciembre: tercera posada

tercera posada 19 de diciembre: cuarta posada

cuarta posada 20 de diciembre: quinta posada

quinta posada 21 de diciembre: sexta posada

sexta posada 22 de diciembre: séptima posada

séptima posada 23 de diciembre: octava posada

octava posada 24 de diciembre: novena posada y Nochebuena

¿Cuál es el origen de las posadas en México?

El origen de las posadas mexicanas se encuentra en la época colonial, cuando las órdenes religiosas comenzaron a organizar celebraciones para transmitir las enseñanzas del cristianismo a los pueblos originarios.

Uno de los antecedentes más importantes fueron las llamadas misas de aguinaldo, ceremonias religiosas que se realizaban durante los nueve días previos a la Navidad. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, su origen en México se remonta a 1587, cuando el fraile agustino Diego de Soria, prior del convento de San Agustín de Acolman, solicitó autorización al papa Sixto V para celebrar estas misas en la Nueva España.

Estas ceremonias se realizaron en el convento de San Agustín de Acolman, en el actual Estado de México. Durante las misas se representaban pasajes relacionados con el nacimiento de Jesús y se entregaban pequeños obsequios a los asistentes.

Con el paso de los años, las celebraciones comenzaron a incorporar elementos populares y salieron de los espacios religiosos para llegar a los hogares, barrios y comunidades. Así surgieron las posadas como se conocen actualmente, una combinación de prácticas religiosas y expresiones culturales mexicanas.

Además del origen y las fechas, las posadas permiten explicar el significado de algunos de los elementos más representativos de esta celebración, que combina prácticas religiosas, costumbres populares y convivencia comunitaria.

¿Qué significan los nueve días de las posadas?

Los nueve días de celebración tienen un significado religioso. De acuerdo con la tradición católica, representan los nueve meses de embarazo de la Virgen María y también recuerdan el recorrido que realizaron María y José antes del nacimiento de Jesús.

Durante cada jornada se acostumbra rezar, cantar y realizar una representación del momento en que los peregrinos solicitan alojamiento. Esta práctica se conoce como pedir posada y constituye uno de los momentos centrales de la celebración.

¿Cómo se pide posada y qué significan los cantos?

Una de las costumbres más conocidas consiste en representar la búsqueda de alojamiento de María y José. Para ello, los participantes se dividen en dos grupos: uno sale con las imágenes de los peregrinos y otro permanece dentro de la casa.

Ambos grupos entonan una letanía en la que los peregrinos solicitan refugio y quienes están dentro responden inicialmente que no pueden recibirlos. Después de varios versos, finalmente les abren la puerta y los reciben.

Este acto simboliza la hospitalidad y el refugio que, según el relato religioso, buscaban María y José en Belén.

¿Por qué se rompe una piñata en las posadas?

La piñata de siete picos es uno de los símbolos más representativos de las posadas tradicionales. Su significado religioso está relacionado con los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

De acuerdo con esta interpretación, romper la piñata representa la lucha contra las tentaciones, mientras que los dulces y frutas que caen simbolizan las recompensas obtenidas al vencer el mal.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que las piñatas se incorporaron a estas celebraciones durante la época colonial y que Acolman, Estado de México, fue un lugar fundamental para su popularización.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué se acostumbra dar durante las posadas?

Otra de las costumbres es entregar aguinaldos, pequeñas bolsas que contienen dulces, frutas de temporada, cacahuates y colaciones.

Esta práctica tiene antecedentes en las antiguas misas de aguinaldo, durante las cuales se entregaban obsequios a los asistentes. Con el tiempo, los regalos se incorporaron a las reuniones familiares y vecinales como una forma de compartir con los invitados.

¿Qué alimentos y bebidas son tradicionales en las posadas?

La gastronomía también forma parte de estas celebraciones. Los más comunes son:

Ponche navideño: bebida caliente preparada con frutas como tejocote, guayaba, manzana, caña de azúcar y canela

bebida caliente preparada con frutas como tejocote, guayaba, manzana, caña de azúcar y canela Tamales: alimento tradicional elaborado con masa de maíz y diferentes rellenos

alimento tradicional elaborado con masa de maíz y diferentes rellenos Buñuelos: postre crujiente que suele acompañarse con azúcar o miel de piloncillo

postre crujiente que suele acompañarse con azúcar o miel de piloncillo Aguinaldos: bolsitas con dulces, cacahuates y frutas de temporada

bolsitas con dulces, cacahuates y frutas de temporada Colación: pequeños dulces que tradicionalmente se reparten durante las fiestas

¿Las posadas son una tradición exclusiva de México?

Aunque las posadas tienen una fuerte presencia en México, las celebraciones relacionadas con las novenas navideñas también existen en otros países de América Latina.

En territorio mexicano adquirieron características propias mediante la incorporación de piñatas, villancicos populares, ponche, aguinaldos y reuniones comunitarias.

La Secretaría de Cultura reconoce que esta celebración es resultado de un proceso de sincretismo cultural, en el que confluyeron elementos religiosos europeos y prácticas de los pueblos originarios.

Así, las posadas continúan siendo una de las expresiones más representativas de las fiestas decembrinas en México, una tradición que cada año reúne a familias y comunidades durante los nueve días previos a la Navidad.

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