WhatsApp estrena los mensajes programados | Foto: Blog de WhatsApp

WhatsApp anunció este miércoles la llegada de los mensajes programados, que permitirá a los usuarios escribir un mensaje en el momento en que se le ocurra y enviarlo entre 10 minutos y 14 días después, tanto en chats individuales como grupales.

La app de mensajería instantánea de Meta aseguró que esta es “una de sus funciones más solicitadas“, pues reconoce que “algunos mensajes es mejor enviarlos un poco más tarde“, según escribió en un comunicado.

“Recuerdas a las 23:00 desearle suerte a alguien que tiene un examen al día siguiente por la mañana, o quieres que un mensaje de cumpleaños llegue a medianoche en la zona horaria de tu amigo, no en la tuya. Piensas en él ahora, pero no es el momento oportuno“, ejemplificó WhatsApp.

we did it, you can now schedule messages on WhatsApp — WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

WhatsApp aseguró en su comunicado cuáles son los pasos para programar un mensaje:

Mantén presionado el botón de enviar

Elige la fecha y hora en que quieres que llegue

Dicho mensaje se verá como cualquier otro para la persona que lo reciba, de acuerdo con la plataforma propiedad de Mark Zuckerberg.

Por otro lado, el usuario puede ver todos los mensajes que tiene pendientes y eliminarlos con antelación si cambia de opinión antes de enviarlos.

Los mensajes se enviarán incluso con el celular apagado o sin batería

Los mensajes programados de WhatsApp se enviarán a la fecha y hora marcado incluso con el celular apagado o si se le acabó la batería, según se dio a conocer este miércoles.

“Tu mensaje programado igualmente aparecerá a la hora que elijas y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos tus mensajes personales, por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros”. WhatsApp

Cabe destacar que los mensajes programados también funcionan con texto, fotos y videos. “Es una forma más de estar presente para las personas que te importan, ahora en el momento justo”, agregó.

¿Ya están disponibles los mensajes programados de WhatsApp?

Los mensajes programados llegaron a WhatsApp llegaron desde este miércoles; sin embargo, se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas.

Es posible que los usuarios vean esta función en su aplicación de manera gradual, por lo que algunas personas aún no podrán ponerla a prueba hasta que reciba la actualización necesaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.