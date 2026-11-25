¿Qué bonificaciones ofrecerá Telcel a sus usuarios? | Foto: Shutterstock

Telcel anunció este miércoles que realizará una bonificación voluntaria y de forma automática a los usuarios de prepago y pospago que resultaron afectados por la falla registrada el pasado viernes 20 de noviembre.

La empresa de telefonía móvil también explicó que, durante los trabajos de ampliación de capacidad de su red, se presentó la falla que afectó el servicio de algunos usuarios en localidades de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México.

“Una vez identificada y solucionada la causa del incidente, el servicio fue restablecido de manera gradual“, aseguró Telcel en un comunicado.

Telcel informa que bonificará a sus usuarios

Telcel anunció este 25 de noviembre que otorgará dos tipos de bonificaciones como compensación por las afectaciones:

Prepago : 300 MB adicionales, que serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto (SMS).

: 300 MB adicionales, que serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto (SMS). Pospago: 500 MB adicionales, que se verán reflejados en sus estados de cuenta en los próximos ciclos de facturación.

En ambos casos, los usuarios afectados recibirán la bonificación sin necesidad de realizar algún trámite y tendrá una vigencia de 30 días naturales.

Telcel ofrece disculpas

La compañía mexicana también aprovechó su comunicado para pedir disculpas a los usuarios que se vieron afectados por la falla el pasado viernes.

“Telcel ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados, agradece la confianza y preferencia de sus usuarios”. Telcel

Finalmente, la compañía reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en su red para brindar un servicio de calidad.

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