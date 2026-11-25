Los billetes G5 se promocionan en redes sociales. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los billetes G5 se comercializan en redes sociales como falsificaciones que imitan a los originales y forman parte de una modalidad de fraude que también puede representar un delito para quienes los adquieren y utilizan.

Aunque esta práctica no es reciente, ha cobrado mayor relevancia por su oferta en plataformas digitales y por las características que, supuestamente, hacen que estos billetes parezcan prácticamente reales. Desde 2025, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las autoridades a reforzar las acciones para detectar los sitios donde se lleva a cabo su venta.

En Unotv.com te contamos cuáles son sus características y qué debes hacer para no caer en este tipo de fraude.

¿Cómo funciona el fraude de los billetes G5?

En este contexto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía sobre la venta de los billetes G5.

La corporación señaló que se pueden encontrar publicaciones, perfiles o grupos que ofrecen los “billetes supuestamente de alta calidad o con características similares a los auténticos”.

Son promocionados a través de fotografías y videos en los que se indica que están disponibles en paquetes de diferentes cantidades y precios.

“Estos objetos suelen ser promocionados mediante fotografías y videos, en los que se indica que están disponibles en paquetes de diferentes cantidades y precios”, explicó la Secretaría de Seguridad capitalina.

Cuando una persona muestra interés, el supuesto vendedor suele llevar la conversación a un chat privado, donde le indica cómo hacer un depósito o una transferencia para apartar o recibir un paquete de billetes G5.

“El principal riesgo se presenta cuando, después de recibir el dinero, el supuesto vendedor deja de responder, bloquea a la víctima, elimina la publicación o proporciona información falsa sobre el envío, en otros casos, la persona puede recibir un producto distinto al anunciado”, detalló la dependencia.

Marketplace y TikTok, los sitios donde se ofertan billetes G5

Trasciende que, en Marketplace de Facebook, así como en TikTok se ha reportado la aparición de vendedores de billetes G5.

Además de que ofrecen paquetes por poco dinero, destacan que los billetes pasan distintas pruebas para verificar su autenticidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que quienes ofrecen supuestos billetes G5 suelen prometer una inversión pequeña a cambio de obtener grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, se trata de falsificaciones que pueden involucrar a quienes participan en su compra, distribución o uso intencional.

Por su parte, el Banco de México recordó que la falsificación de billetes, así como su producción, almacenamiento, distribución y uso intencional, constituye un delito federal que puede castigarse hasta con 12 años de prisión.

Billetes G5: ¿Cómo no caer en esta estafa?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió las siguientes recomendaciones para no caer en dicha estafa:

No realizar depósitos, anticipos o transferencias bancarias a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “Billetes G5” mediante redes sociales.

Desconfiar de publicaciones que prometan grandes cantidades de dinero, productos a precios considerablemente bajos o beneficios que parezcan demasiados buenos para ser verdad.

No proporcionar datos personales, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación o fotografías de documentos de identidad.

Verificar identidad y reputación del vendedor antes de realizar cualquier operación.

No participar en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aun cuando sean promocionados como “G5”, “réplicas” o mediante cualquier otra denominación.

Conservar capturas de pantalla, enlaces de las publicaciones, perfiles involucrados, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago en caso de detectar o ser víctima de posible fraude.

Reportar cuentas, perfiles y publicaciones sospechosas directamente en las plataformas digitales correspondientes.

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