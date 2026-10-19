Lluvia de estrellas Oriónidas 2026: fecha, hora y cómo ver los restos del cometa Halley en México

¡Se acerca la esperada lluvia de estrellas Oriónidas de 2026! | Foto: Cuartoscuro

La lluvia de meteoros Oriónidas, que proviene de los escombros dejados por el cometa 1P/Halley, comenzó su actividad desde el pasado 2 de octubre; sin embargo, alcanzará su punto máximo este miércoles 21 de octubre y este fenómeno será observable en México.

Dicha lluvia de estrellas será una de las más atractivas del año, pues su tasa máxima observable será de 15 meteoros por hora, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas Oriónidas?

Oriónidas tendrá actividad en el cielo hasta el sábado 7 de noviembre, con un punto máximo este miércoles 21 de octubre, cuando los observadores podrán apreciarlas mejor que cualquier otro día.

Los especialistas mexicanos no detallaron una hora precisa en la que la lluvia de estrellas será observable; sin embargo, aseguraron que se verán en el cielo nocturno.

“El mejor momento para disfrutarlas será durante la madrugada del 21 de octubre y en la noche del mismo día”. INAOE

El radiante de observación de la lluvia de meteoros Oriónidas se encuentra en dirección de la constelación de Orión, con coordenadas AR=06h20m, DEC=+16º00´.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Oriónidas en México?

El lugar de observación puede ser cualquiera, siempre y cuando se proporcione un cielo oscuro, según el IGN de España, aunque dicha indicación aplica tanto para el hemisferio norte como para el sur.

“Es preferible observar desde un lugar con pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión”. IGN España

También conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo, en la dirección opuesta a ala posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente.

“Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad“, de acuerdo con las autoridades españolas.

Oriónidas, la lluvia de meteoros que viene del cometa Halley

Los meteoros de los Oriónidas son fragmentos del cometa 1/P Halley, el cual orbita alrededor del Sol cada 76 años y fue visto en la Tierra por última vez en 1986, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España.

“Como todos los años por estas fechas, la Tierra atraviesa un anillo poblado con los fragmentos desprendidos del cometa Halley”. IGN España

Cuando uno de los fragmentos del cometa entra en contacto con la atmósfera terrestre, se calcina por la fricción con el aire y se crea el resplandor luminoso conocido como un meteoro o estrella fugaz.

Cabe destacar que el cometa Halley también es el origen de otra lluvia de estrellas conocida como las Eta Acuáridas, que tienen su punto máxima en el mes de mayo, según el IGN de España.

Las Oriónidas reciben ese nombre debido a que su radiante se ubica en la constelación de Orión, la cual comienza a ser visible alrededor de la medianoche en dirección este.

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