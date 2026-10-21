Activan medidas urgentes y controles estrictos tras alerta por la bacteria de la legionela en Nueva York

Nueva York endurece la vigilancia contra la legionela. Foto: Envato.

Los brotes mortales de legionela en Nueva York encendieron las alarmas y ahora impulsan nuevas medidas para detectar la bacteria antes de que más personas enfermen. El Ayuntamiento busca que los dueños de edificios reporten niveles más bajos de contaminación en sus torres de enfriamiento, mientras la ciudad refuerza las inspecciones y los controles sanitarios.

La iniciativa llega después de que decenas de familias enfrentaran una enfermedad grave y, en algunos casos, la pérdida de un ser querido. Para quienes viven en edificios de la ciudad, la pregunta es inevitable: ¿qué está cambiando y cómo puede ayudar a reducir el riesgo?

¿Qué medidas activa Nueva York contra la bacteria de la legionela?

La ciudad ya endureció algunas reglas. Desde el 8 de mayo de 2026, los propietarios deben analizar sus torres de enfriamiento cada 31 días mientras estén en funcionamiento, en lugar de hacerlo cada tres meses. Así lo anunció el Departamento de Salud de Nueva York.

Además, el alcalde Zohran Mamdani anunció el 1 de septiembre nuevas acciones para mejorar la vigilancia. Entre ellas figuran acelerar las sanciones por incumplimientos, detectar torres que operan sin registro y preparar un mapa público para que los vecinos puedan consultar información sobre estos equipos.

La ciudad también busca reducir el tiempo necesario para confirmar resultados positivos de legionela. Algunas de estas medidas todavía requieren trabajo adicional y su implementación está prevista para distintas fechas. No todas están funcionando plenamente desde el anuncio.

Nueva York quiere recibir alertas con niveles más bajos de legionela

La propuesta que concentra ahora la atención es el proyecto legislativo Int. 1094-2026. Según informó Gothamist el 18 de octubre, la iniciativa pretende obligar a los propietarios a notificar al Departamento de Salud cuando las pruebas detecten al menos 10 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml).

Actualmente, los edificios deben informar resultados de mil UFC/ml o más. Aunque las reglas vigentes ya exigen comenzar la desinfección cuando el nivel alcanza 10 UFC/ml, el gobierno no recibe necesariamente un aviso inmediato a esa concentración.

Bacteria de la legionelosis. Foto: AFP

El proyecto plantea cerrar esa brecha: si se detecta un nivel de 10 UFC/ml o superior, el propietario tendría que notificar a las autoridades y tomar medidas correctivas en un plazo máximo de 24 horas desde que conoce, o razonablemente debería conocer, el resultado.

Sin embargo, hay un detalle importante. La iniciativa todavía no es una ley aprobada. El Concejo Municipal celebró una audiencia el 19 de octubre y dejó el proyecto pendiente en comisión, según el registro legislativo oficial de Nueva York.

Los brotes mortales que impulsaron los controles sanitarios

La urgencia no surgió de la nada. De acuerdo con CBS News New York, el brote del Upper East Side registrado durante el verano dejó 94 personas enfermas y 11 fallecidas. Las autoridades encontraron bacterias vivas en 59 de más de 180 torres de enfriamiento analizadas.

Después apareció otro grupo de casos en el Bronx, con al menos 23 personas enfermas y dos muertes. En octubre también se confirmaron dos casos relacionados con North Shore Towers, en Queens, donde la investigación se centró en el sistema de agua caliente del edificio.

Las cifras muestran la dimensión del problema, pero también una distinción clave: no todos los casos de legionelosis proceden de torres de enfriamiento. Los sistemas de agua de los edificios también pueden ser una fuente de exposición.

¿Cómo se contagia la legionela y quién debe tener más cuidado?

La bacteria Legionella puede crecer en sistemas de agua y provocar la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía. Las personas se infectan principalmente al respirar pequeñas gotas de agua contaminada; la enfermedad no suele transmitirse de una persona a otra.

La infección puede causar fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos. Las personas mayores de 50 años, los fumadores y quienes tienen enfermedades pulmonares crónicas o defensas debilitadas corren mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Si presentas síntomas compatibles, especialmente después de una posible exposición, busca atención médica y menciona tus preocupaciones. No esperes a que se anuncie un brote en tu vecindario.

Las nuevas reglas pueden ayudar a detectar problemas antes, pero ninguna norma elimina por completo el riesgo. Para los residentes, la protección depende tanto de la vigilancia de las autoridades como del mantenimiento responsable de los edificios. Y después de los brotes mortales de este verano, Nueva York tiene una razón de peso para no dejar que una alerta llegue demasiado tarde.

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