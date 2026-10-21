Vuelven a suspender hemodiálisis en Guadalajara por falta de agua

Suspenden hemodiálisis otra vez en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

La falta de agua potable en la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detonó la exigencia de enfermos renales en Guadalajara, Jalisco, quienes temen por su vida tras la suspensión de sus hemodiálisis.

Aseguran que algunos pacientes han muerto por la falta de hemodiálisis

La problemática en el suministro hídrico del hospital regional se ha presentado de manera recurrente desde los meses de septiembre y octubre, lo que genera preocupación en los derechohabientes, quienes protestan mientras buscan alternativas para realizarse los tratamientos.

“Tenemos seis días sin agua, sin gota de agua. No nos estaban haciendo hemodiálisis por lo mismo. Por fuera, pues nos subieron, no fueron 100 ni 200 pesos, fueron mil pesos los que subieron porque eran hemodiálisis de emergencia”, relata Yaqueline Rodríguez, paciente renal.

Los pacientes renales acusan que el deterioro de la salud por la falta de la hemodiálisis ha derivado en el fallecimiento de los enfermos.

“Muchos compañeros se pusieron mal, de hecho, varios fallecieron a causa de que no nos estaban haciendo las sesiones. No tenemos insumos desde hace ya alrededor de ocho meses, nueve meses, no hay medicamentos, recetas vencidas”, agrega la paciente.

No se han hecho hemodiálisis por falta de agua limpia

La mala calidad del agua, caracterizada por olores fétidos y fallas en los sistemas de filtración y purificación, detuvo nuevamente las sesiones de hemodiálisis de decenas de personas que dependen de este procedimiento para sobrevivir.

“La noticia de que no se nos iba a dar la sesión por el agua sucia, porque no alcanzaba el nivel de pureza. Yo dependo totalmente de una máquina para vivir”, comenta Elizabeth Rivera, otra paciente renal.

Los afectados informaron que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos debido a la desatención a la problemática que enfrentan los derechohabientes.

“Porque no nada más fue el agua, fueron otro tipo de detalles, ¿no? Que a veces no hay enfermeros, no hay doctor, no hay medicamentos, miles de cosas que pueden este, las máquinas no están en funcionamiento en ocasiones. Ahí también suele pasar mucho eso”, dice el paciente Fernando Álvarez.

Pacientes seguirán protestando

Pese a la represión sufrida en la marcha para exigir el vital líquido en la ciudad, los pacientes aseguran que continuarán levantando la voz.

“Marcha tras marcha y nosotros no podemos estar caminando, nos agitamos, nos ahogamos. Y eso que hizo, para mí se me hizo una burla de que sabiendo que no hay agua todavía aventarnos a las personas, pacientes, niños, de todo, aventarnos agua, agua que nos hace falta y él la tira, se burla“; añade Yaqueline Rodríguez.

Los pacientes indicaron que, hasta el momento, ninguna autoridad del sector Salud ha brindado atención a la demanda.

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