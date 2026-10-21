Champi llega a categoría 5 y ya es la tormenta más poderosa del planeta: trayectoria en tiempo real

Supertifón Champi amenaza Filipinas, Taiwán y Japón. Foto: Reuters

El supertifón Champi alcanzó fuerza récord al convertirse en un ciclón categoría 5, consolidándose como la tormenta más poderosa del planeta en lo que va de 2026, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 297 km/h. El fenómeno se localiza sobre el mar de Filipinas y mantiene bajo vigilancia a Filipinas, Taiwán y Japón.

Las imágenes satelitales muestran un sistema de gran tamaño e intensidad. Actualmente, su centro se ubica a unos 845 kilómetros al este del norte de la isla de Luzón, en Filipinas, y a cerca de 800 kilómetros al sur de la Base Aérea de Kadena, en Okinawa, Japón.

🌪️ El supertifón Champi alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 296 km/h tras azotar Guam. El fenómeno avanza hacia el mar de Filipinas y podría provocar lluvias en Taiwán y Japón, aunque se prevé que pierda intensidad, según medios internacionales. pic.twitter.com/GGansigdnZ — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) October 21, 2026

¿Cuál es la fuerza actual del supertifón Champi?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Champi se encuentra en su fase de máxima intensidad.

Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 270 km/h, aunque horas antes registró picos de entre 296 y 297 km/h, manteniendo su clasificación como ciclón de categoría 5. La fuerza del sistema ha sido comparada con la del supertifón Sinlaku.

Además, el fenómeno genera condiciones extremas en mar abierto, donde se han registrado olas de hasta 18.3 metros de altura.

🚨 STRONGEST STORM ON THE PLANET: Satellite views of Super Typhoon Champi continue to impress as the storm churns in the Pacific. The category 5-equivalent storm peaked in strength with maximum sustained winds of 185 mph, tying Super Typhoon Sinlaku as the strongest storm on… pic.twitter.com/z5TJHPNnAG — FOX Weather (@foxweather) October 21, 2026

¿Dónde se encuentra y hacia dónde se dirige? Ve trayectoria en tiempo real

Champi avanza hacia el oeste-noroeste a través del mar de Filipinas a una velocidad cercana a los 20 km/h.

Aunque los modelos meteorológicos anticipan un debilitamiento gradual en los próximos días, la trayectoria prevista mantiene bajo observación a varias zonas del Pacífico occidental debido al riesgo de vientos intensos, lluvias torrenciales y fuerte oleaje.

Filipinas mantiene alertas por lluvias, vientos y marejadas

La agencia meteorológica filipina mantiene la Alerta Nivel 2 para el grupo de islas Batanes, en el extremo norte del país.

Los pronósticos indican la posibilidad de lluvias intensas, vientos con fuerza de huracán y marejadas que podrían alcanzar hasta nueve metros en algunas áreas costeras.

La ubicación actual del ciclón mantiene la amenaza principalmente sobre el norte de Filipinas, aunque sin impacto directo sobre tierra firme por el momento.

¿Qué riesgos existen para Taiwán, China y Japón?

Las previsiones meteorológicas señalan que Champi podría aproximarse a la costa oriental de Taiwán hacia el 24 de octubre.

⚠️ Typhoon Champi is approaching, and Taiwan’s Central Weather Administration has issued a sea warning.

Please stay alert and be prepared for the storm. Stay safe! 🌀#TECOBOSTON pic.twitter.com/bGEotOOFp5 — Taiwan in Boston (@TecoBoston) October 21, 2026

Posteriormente, existe la posibilidad de que el sistema cruce parte de la isla y continúe hacia la provincia china de Fujian, aunque ya con menor intensidad.

Mientras tanto, las islas Ryukyu y Okinawa, en el suroeste de Japón, permanecen bajo vigilancia preventiva debido a posibles cambios en la trayectoria conforme el tifón interactúe con aguas más frías.

Monitorean a Champi con imágenes satelitales y desde la Estación Espacial Internacional

El sistema es seguido de forma permanente mediante satélites meteorológicos y cámaras de ultra alta definición instaladas en la Estación Espacial Internacional.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante sobre su evolución debido a que continúa siendo el ciclón tropical más intenso del planeta en 2026.

Por ahora, los organismos de monitoreo prevén un debilitamiento gradual en los próximos días, aunque advierten que las regiones cercanas a su trayectoria deberán mantenerse atentas ante el riesgo de oleaje peligroso, lluvias intensas y vientos destructivos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.