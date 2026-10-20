Bioplaster Research: empresa nueva de Yucatán convierte sargazo en bioplásticos

Startup convierte sargazo en bioplásticos Foto: Pexels

El sargazo es una de las problemáticas ambientales actuales que afectan el Caribe, pero una startup de Yucatán logra aprovechar esta alga para desarrollar bioplásticos sustentables.

Su nombre es Bioplaster Research y desarrolla estos materiales para elaborar empaques, principalmente bolsas, con el objetivo de ofrecer alternativas a los productos derivados del petróleo.

¿Cómo se transforma el sargazo en bioplásticos?

A través de la página de la empresa, se puede leer cómo estas bolsas y productos se elaboran principalmente del sargazo, el cual cada año llega a las costas del Caribe mexicano.

Esta startup busca transformar estos residuos que se acumulan en productos que se puedan utilizar.

“Somos científicos, innovadores y visionarios unidos para transformar los desafíos ambientales en oportunidades de regeneración. Queremos tender un puente entre la ciencia de vanguardia y las soluciones que el mercado necesita hoy”, señala la empresa.

¿Cuáles son los beneficios de los bioplásticos hechos con sargazo?

Según Bioplaster Research, se utiliza el sargazo para fabricar bolsas como una alternativa a los plásticos derivados del petróleo y al papel, cuya producción puede implicar la tala de árboles.

Entre los principales beneficios que destaca la empresa se encuentran:

Aprovechar los residuos de sargazo que se acumulan en las costas y liberan gases contaminantes durante su descomposición.

No requerir pesticidas, sistemas de riego ni tierras agrícolas para obtener la materia prima.

Reducir el consumo de energía y productos químicos durante su producción.

Fabricar materiales que pueden biodegradarse rápidamente en condiciones adecuadas.

Evitar la generación de microplásticos durante su biodegradación, según la compañía.

Con esta tecnología, Bioplaster Research busca convertir un problema ambiental en una oportunidad industrial.

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