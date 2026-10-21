Inegi reporta caída en ingresos y empleo: restaurantes y hoteles retroceden, mientras medios repuntan

Foto: Cuartoscuro

Los ingresos de restaurantes, hoteles y negocios de preparación de alimentos retrocedieron 5.3% anual en agosto de 2026, mientras que el personal ocupado en estas actividades disminuyó 2.6%, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, los ingresos de los servicios de información en medios masivos crecieron 6.3%, aunque el empleo en ese sector cayó 1.9%, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del instituto.

Los datos reflejan un comportamiento desigual entre las actividades de servicios privados no financieros en México.

Mientras los negocios relacionados con el hospedaje y la comida enfrentaron bajas en sus ingresos y ocupación, los medios de comunicación registraron un avance en sus ingresos, pero sin un aumento equivalente en el empleo.

En agosto 2026, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de la Encuesta Mensual de Servicios #EMS presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.3% ingresos totales

↔️ 0.0% personal ocupado

⬆️ 0.3% gastos totales

⬇️-0.3% remuneraciones totales



📄 Consulta el… pic.twitter.com/5mTmQG2FRm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 21, 2026

Restaurantes y hoteles registran menos ingresos y empleo

El sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas reportó una caída anual de 5.3% en sus ingresos reales durante agosto. En el mismo periodo, el personal ocupado disminuyó 2.6% frente a agosto de 2025.

En contraste, los servicios de información en medios masivos registraron un crecimiento anual de 6.3% en sus ingresos reales durante agosto de 2026. Sin embargo, el personal ocupado cayó 1.9% respecto al mismo mes del año anterior.

Es decir, el aumento de los ingresos no estuvo acompañado por un crecimiento del empleo en esta actividad, de acuerdo con los indicadores del organismo.

¿Cómo se comportó el sector servicios en México?

En el conjunto de los servicios privados no financieros, los ingresos reales aumentaron 0.6% anual en agosto, con cifras desestacionalizadas.

Por su parte, el personal ocupado total disminuyó 1.8% y los gastos totales por consumo de bienes y servicios bajaron 0.9%; las remuneraciones totales crecieron 0.5%.

El Inegi reportó que los ingresos totales por suministro de bienes y servicios aumentaron 1% anual en agosto. No obstante, en el acumulado de enero a agosto registraron una caída de 1.5%. En ese mismo periodo acumulado, el personal ocupado disminuyó 1.9%.

La Encuesta Mensual de Servicios ofrece información sobre los ingresos, el personal ocupado, los gastos y las remuneraciones de los servicios privados no financieros, con datos nacionales y por entidad federativa.

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