La Granja VIP: por qué señalan a la actriz Azalia Ojeda de hacer brujerías dentro del reality

La Granja VIP comenzó en septiembre y dura unas 16 semanas. Foto: Yamak Perea / AFP

Una situación extraña se estaría produciendo dentro de La Granja VIP, actualmente en su segunda temporada. La actriz y conductora mexicana Azalia Ojeda, que participa en el reality show, está siendo señalada por presuntas brujerías.

De acuerdo con un reporte publicado por la revista TV Notas, que cita al periodista Gabo Cuevas, la famosa conocida como “La Negra” ha transmitido conductas inusuales durante las madrugadas. Incluso, apuntan que se aleja de las cámaras 24/7, ubicándose en “puntos ciegos” para no ser captada.

“(Azalia Ojeda) empieza a desaparecerse de la nada. A los que hacen la guardia nocturna se les hace raro ver que se levanta y se va atrás de una virgen y que en esos puntos ciegos empieza a hacer oraciones”, contó Cuevas, aclarando que recibió detalles de fuentes cercanas a la producción.

“Ella se va a esos puntos y agarra ropa de los participantes y se pone a hacer mantras encima de la ropa”, agregó el comunicador.

¿Qué estaría haciendo Azalia Ojeda en La Granja VIP?

De acuerdo con la revista, la actriz mexicana estaría tomando prendas de Niurka Marcos, Julio Camejo, Kunno y Manelyk González para hacer “oraciones” sobre ellas. Sin embargo, nadie detalló qué tipo de oraciones o practicas, solo se limitaron a calificarlo como “brujerías”.

Sin embargo, el periodista Gabo Cuevas detalló que, según comentarios que le llegaron, han visto dentro de La Granja VIP mariposas negras y hasta un gato negro en áreas de grabación. Además, supuestamente han visto la rotura de pulseras consideradas objetos de protección,

“El día que ganó, en el foro se empezaron a aparecer mariposas negras y un gato negro, y que de repente la vibra se siente bien extraña. Se les han roto sus pulseritas de protección a muchos de la producción. Tienen mucho miedo porque ven que Azalia está haciendo cosas raras”, explicó.

Hasta el momento se desconoce si este tipo de prácticas, en caso de confirmarse, podrían dejar a Azalia Ojeda en una posición desventajosa, es decir, si pudiera ser nominada, sancionada o directamente expulsada, como ya le sucedió a Mónica Escobedo por romper la regla del cero contacto físico con Niurka Marcos.

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que aparecen gatos negros en el estudio y se siente muy denso los espacios #LaGranjaVIP #LaGranja #lagranjamx pic.twitter.com/lAmxwSM2rJ — hanna♧ (@xjhtxx) October 19, 2026

Azalia Ojeda ya tiene “antecedentes” en otros realities

La famosa de 53 años alcanzó notoriedad en 2002, cuando participó en la primera temporada de “Big Brother México”. Desde entonces, su trayectoria ha estado vinculada los reality shows.

Según TV Notas, en 2011 se viralizó un video en el que protagonizaba un altercado verbal con policías de Ciudad de México, incidente por el que fue conocida como “Lady Polanco”. Este año también participó en “Survivor México”, antes de incorporarse a la segunda temporada de La Granja VIP.

“En ‘Survivor’, Azalia no quería meterse al mar ni comer mariscos por su religión. Allí también pasaban cosas muy raras, y ahora lo hilo con lo que está pasando en la granja“, sentenció Gabo Cuevas.

La Granja VIP está en la sexta semana de su segunda temporada, lo cual indica que, de los 20 famosos que están adentro, ya ha habido seis eliminados, además de la expulsión de Mónica Escobedo. El actor y político mexicano Alfredo Adame, quien reveló esta ño que padece TDAH, es el actual campeón del reality show.

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