Día contra el Cambio Climático: los estados de México más vulnerables y qué se hace para protegerlos

El cambio climático genera aumento de temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Con la finalidad de concientizar, sensibilizar y advertir sobre las consecuencias del calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento de la temperatura del planeta, cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En México, instituciones federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Agricultura reconocen esta fecha.

24 de octubre / Día Internacional contra el Cambio Climático



¡Hoy no es solo un día para recordar el planeta, es un día para actuar por él!



El clima extremo pone en riesgo la vida, trabajar para combatir el cambio climático es tarea de todas y todos.



✅ No tires basura en… pic.twitter.com/oc402ty4Cf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 24, 2026

¿Qué es el cambio climático y cómo afecta al planeta y a México?

El cambio climático es una alteración significativa del clima de la Tierra que permanece durante décadas o incluso más tiempo. Sus efectos pueden extenderse por grandes regiones y provocar cambios en las temperaturas, las lluvias y otros fenómenos naturales que afectan la vida de millones de personas.

Actualmente, la quema de combustibles fósiles continúa siendo una de las principales causas del cambio climático, debido a la emisión de dióxido de carbono (CO₂), uno de los gases responsables del efecto invernadero.

¿Qué consecuencias tiene el cambio climático?

Los efectos del cambio climático no se limitan al medio ambiente. También generan problemas económicos, sociales y de salud.

Entre sus principales consecuencias destacan:

Aumento de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos.

Sequías prolongadas e incendios difíciles de controlar.

Inundaciones y aumento del nivel del mar.

Extinción de especies de flora y fauna.

Problemas de salud relacionados con cambios ambientales.

Alteraciones en la producción agrícola y disponibilidad de alimentos.

Migraciones provocadas por condiciones climáticas adversas.

Acidificación de los océanos, que afecta los ecosistemas marinos.

Estos cambios pueden poner en riesgo comunidades enteras y afectar distintas actividades económicas.

¿Qué estados de México son más vulnerables al cambio climático?

Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco son las cinco entidades que concentran la mayor cantidad de municipios vulnerables a los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Según la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de los 2 mil 469 municipios analizados en México, mil 448 presentan vulnerabilidad alta o muy alta en al menos uno de los indicadores evaluados, con posibilidad de agravarse en el futuro.

Entre los riesgos considerados se encuentran inundaciones, deslaves, enfermedades transmitidas por mosquitos y estrés hídrico que afecta las actividades ganaderas y agrícolas.

¿Qué está haciendo México para evitar el cambio climático?

La Profepa realiza inspecciones y vigila el cumplimiento de las leyes ambientales.

Sus acciones incluyen la protección de Áreas Naturales Protegidas, inspecciones y auditorías a industrias, así como la colaboración con otras dependencias para combatir el tráfico ilegal de recursos naturales.

Estas actividades contribuyen al desarrollo sustentable y al cumplimiento de las disposiciones ambientales, entre ellas las establecidas en la Ley General de Cambio Climático.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó en “Un minuto de ciencia” que para evitar el cambio climático todos los países del mundo deben quemar menos combustibles fósiles y en México, dijo, se aumenta la producción de energía con energía solar, eólica, geotérmica y del agua.

“Eso va a permitir que para el 2030 tengamos una producción de 15 por ciento más de energías renovables que lo que había en el 2018”, destacó a través de la cuenta de X de la Secretaría de Ciencia.

¿Qué tiene que ver la producción de energía con el cambio climático? 🌎⚡

En #UnMinutoDeCiencia, la Presidenta @Claudiashein explica cómo las fuentes de energía influyen en el calentamiento global y por qué avanzar hacia energías renovables es clave para cuidar el planeta. 🌱 pic.twitter.com/SObR6VbWOS — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) October 23, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.