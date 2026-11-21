El enigma forma parte de los problemas del milenio. Foto: Shutterstock|Getty Images

Levent Alpoge, investigador de Anthropic afirmó que utilizó el chatbot de inteligencia artificial Claude para desarrollar una demostración de la hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más importantes que permanece sin resolver desde hace más de 160 años.

En un documento de cuatro páginas el investigador expuso su afirmación, aunque la supuesta demostración todavía no ha sido verificada de manera independiente ni sometida a una revisión por parte de expertos externos.

“Creo que, trabajando con Claude, he descubierto una demostración de la hipótesis de Riemann”, escribió el investigador.

Planteada por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, esta hipótesis aborda la distribución de los números primos y es considerada uno de los problemas abiertos más importantes de las matemáticas puras.

Especialista reacciones a la resolución matemática

El anuncio generó reacciones entre especialistas en la materia, entre ellos Brian Conrey, uno de los principales investigadores de la hipótesis, quien expresó su sorpresa ante la posibilidad de que se haya encontrado una solución.

“Es un momento monumental en la historia de la humanidad. Creo que es lo más grande que haya ocurrido jamás en matemáticas”, declaró a la agencia AFP.

Conrey reconoció que todavía no había revisado el manuscrito completo y que únicamente conocía las conclusiones publicadas por Alpoge en su página web, por lo que había solicitado una copia.

“Parece ser muy complicado. No creo que ningún humano estuviera cerca de encontrar esto”, agregó.

Otro investigador también afirma tener una demostración

Horas después del anuncio de Alpoge, el profesor de matemáticas de la Universidad de Stanford, Ravi Vakil, informó que un investigador posdoctoral de su mismo departamento había enviado de manera independiente una prueba de la hipótesis de Riemann.

Sin embargo, Vakil y el investigador no habían respondido a las solicitudes de comentarios de AFP.

La hipótesis de Riemann forma parte de los siete problemas del milenio, seleccionados en el año 2000 por el Instituto de Matemáticas Clay, que ofrece un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno.

De acuerdo con las reglas de la institución, una solución debe publicarse en una revista científica revisada por pares y superar un periodo de escrutinio de dos años para que pueda considerarse válida.

Alpoge también señaló que el método desarrollado con Claude permite resolver una versión más amplia del problema, conocida como la Hipótesis de Riemann Generalizada.

Explicó que trabajó con el chatbot para desarrollar una versión de la demostración en Lean, un lenguaje de programación que permite verificar argumentos matemáticos mediante una computadora, y que hasta el momento solo ha hecho pública esa versión.

El investigador reconoció que todavía no domina todos los aspectos matemáticos involucrados y que tiene previsto elaborar una demostración escrita completa, la cual, según explicó, sería extremadamente extensa.

Escepticismo por el anuncio de Anthropic

Alpoge indicó que consultó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de dar a conocer el resultado.

También reconoció que el momento elegido para anunciar el supuesto descubrimiento podría generar escepticismo, aunque no ofreció más detalles al respecto.

La declaración se produjo durante la misma semana en que Anthropic tuvo una histórica salida a bolsa (IPO).

En agosto, la compañía informó que una versión de Claude, que todavía no había sido lanzada al público, consiguió mejorar un resultado matemático relacionado con la hipótesis de Riemann, aunque aclaró que no se trataba de una demostración completa.

Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP.

OpenAI también anunció avances matemáticos con inteligencia artificial

La afirmación de Alpoge ocurre dos meses después de que OpenAI anunciara que uno de sus modelos de inteligencia artificial había resuelto otro de los problemas del milenio, relacionado con las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos.

En ese caso, matemáticos señalaron que la demostración parecía correcta, aunque todavía debía someterse a una revisión exhaustiva.

Alpoge también participó en investigaciones sobre problemas relacionados con la dinámica de fluidos junto al matemático de la Universidad de Nueva York, Tristan Buckmaster, trabajo que posteriormente estuvo involucrado en una disputa sobre la atribución de sus resultados.

OpenAI negó entonces haber actuado de manera indebida.

Por ahora, la afirmación sobre la hipótesis de Riemann permanece pendiente de una verificación independiente y de la revisión matemática necesaria para determinar si Claude y el investigador realmente consiguieron demostrarla.

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