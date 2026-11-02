¿Por qué Binance acusa a Corea del Norte de estar detrás del hackeo de criptomonedas?

Un grupo norcoreano estaría vinculado. Foto: Pixabay

El grupo de piratas informáticos conocido como Lazarus Group, vinculado con Corea del Norte, fue señalado por empresas de ciberseguridad como presunto responsable de un ataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en el que se vieron afectados activos digitales valuados en 6 mil 300 millones de dólares.

De acuerdo con información de la BBC, dos empresas de análisis atribuyeron el incidente a una unidad norcoreana identificada como TraderTraitor, también conocida como Lazarus Group. Sin embargo, Binance no confirmó directamente esa relación y señaló que trabaja con autoridades para identificar a los responsables. La compañía también aseguró que cubrirá las pérdidas.

¿Por qué relacionan a Corea del Norte con el hackeo de Binance?

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Las empresas de ciberseguridad Check Point y Chainalysis señalaron que existen elementos que vinculan el ataque con grupos de piratería informática asociados con Corea del Norte; por su parte, TRM Labs identificó similitudes entre este incidente y otros ataques anteriores, incluido el ocurrido contra la plataforma Bybit en 2025.

Jayant Dave, director de seguridad informática de Check Point, consideró que las pérdidas estimadas convierten el incidente en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.

En los últimos años, grupos vinculados con Corea del Norte han sido señalados por atacar empresas del sector para obtener grandes cantidades de activos digitales, de acuerdo con la información citada por la BBC, agencias de seguridad occidentales han advertido que los fondos robados se utilizan para financiar los programas norcoreanos de desarrollo de armas nucleares y misiles.

No obstante, el gobierno de Corea del Norte ha negado su participación en ciberataques en ocasiones anteriores.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Binance?

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En una primera revisión, Binance identificó que la computadora portátil de uno de sus ingenieros había sido comprometida, esto habría permitido al atacante acceder a un contenedor de servicios y realizar retiros no autorizados.

Sin embargo, la investigación posterior detectó otros puntos vulnerables. Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, aclaró que el ataque fue más complejo que el uso de los permisos de un solo empleado y que, hasta ese momento, no existían pruebas de que se hubiera filtrado la clave privada de la billetera afectada.

El incidente involucró una de las llamadas billeteras calientes de Binance, herramientas conectadas a internet que permiten almacenar y transferir criptomonedas. La compañía explicó que la mayor parte de los activos de sus clientes permanece en billeteras frías, que no están conectadas a la red, y aseguró que los fondos de los usuarios no fueron afectados.

Ante esto, Binance informó que comenzó a recuperar los activos afectados y que trabajaba para restablecer los retiros después de comprobar que sus sistemas fueran seguros. La empresa también anunció una revisión integral de su infraestructura de seguridad.

Además, otras plataformas y compañías del sector tomaron medidas para congelar activos relacionados con el ataque, entre ellas estuvieron Tether y Circle, que anunciaron la congelación de aproximadamente 2 mil 400 millones de dólares en conjunto.

Al momento, la investigación para identificar a los responsables y rastrear los fondos continuaba, mientras los especialistas advertían que las plataformas de intercambio siguen siendo objetivos atractivos para los atacantes por el elevado valor de los activos digitales que administran.

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